اولین دستگاه پت اسکن تا خردادماه در یکی از بیمارستانهای تهران نصب می شود

مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: اولین دستگاه پت اسکن به همراه برخی تجهیزات رادیوتراپی وارد تهران شده و بزودی در یکی از بیمارستان‌های تهران جهت بهره‌برداری بیماران نصب خواهد شد.