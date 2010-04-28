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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

اولین دستگاه پت اسکن تا خردادماه در یکی از بیمارستانهای تهران نصب می شود

مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: اولین دستگاه پت اسکن به همراه برخی تجهیزات رادیوتراپی وارد تهران شده و بزودی در یکی از بیمارستان‌های تهران جهت بهره‌برداری بیماران نصب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم متولیان با بیان اینکه تجهیز مرکز رادیوتراپی که در ادامه درمان بیماران سرطانی نقش اساسی دارد یکی از برنامه‌های این مرکز است گفت: خوشبختانه با ورود ثلث‌های کبالت می‌توان رادیوتراپی شتاب‌دهنده این مرکز را ترمیم کرد.

وی افزود: برنامه دیگر مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در سال جاری برقراری ارتباط بین بخش خصوصی با دانشگاه‌های صنعتی جهت تولید تجهیزات پزشکی وارداتی در داخل است که هماهنگی لازم دراین خصوص بین دو وزارتخانه بهداشت و صنایع در حال انجام است.
کد مطلب 1072756

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