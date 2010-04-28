اولین دستگاه پت اسکن تا خردادماه در یکی از بیمارستانهای تهران نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم متولیان با بیان اینکه تجهیز مرکز رادیوتراپی که در ادامه درمان بیماران سرطانی نقش اساسی دارد یکی از برنامههای این مرکز است گفت: خوشبختانه با ورود ثلثهای کبالت میتوان رادیوتراپی شتابدهنده این مرکز را ترمیم کرد.
وی افزود: برنامه دیگر مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در سال جاری برقراری ارتباط بین بخش خصوصی با دانشگاههای صنعتی جهت تولید تجهیزات پزشکی وارداتی در داخل است که هماهنگی لازم دراین خصوص بین دو وزارتخانه بهداشت و صنایع در حال انجام است.
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