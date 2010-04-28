سرفاصله حرکت قطارهای مترو کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته هر ماه باید چند قطار جدید وارد خطوط مترو شود که اگر دولت حمایتهای لازم را در این زمینه به عمل بیاورد و سهم 50 درصدی خود را برای ورود واگنهای جدید به موقع پرداخت کند از اواخر ماه جاری می توانیم شاهد ارائه خدمات رسانی بهتر در مترو و افزایش ناوگان باشیم.
وی با بیان اینکه تجهیزات سه قطار خطوط داخلی مترو که اواخر سال گذشته از گمرک ترخیص شده بودند اکنون در حال مونتاژ و تست های نهایی قرار دارند و مقرر شده است تا پایان اردیبهشت وارد خطوط شوند افزود: در حال حاضر به دلیل کمبود ناوگان در بخش توسعه شمالی خط 1، توسعه شرقی خط 2 و همچنین ایستگاه های خط 4 خدمات رسانی کامل و مناسبی صورت نمی گیرد اما با ورود واگن های جدید می توانیم مشکلات موجود در این بخشها را رفع کنیم.
ربیعی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبارات لازم و ورود به موقع واگنهای جدید مترو در نیمه اول امسال ابتدا خدمات رسانی در ایستگاه های جدید مترو کامل می شود و سپس از نیمه دوم سرفاصله حرکت قطارها در تمام خطوط کاهش خواهد یافت.
وی گفت: براین اساس تا پایان سال در تلاشیم که سرفاصله حرکت قطارهای مترو در خطوط 1 و 2 از 5/4 دقیقه به 5/3 دقیقه، در خط 4 از 9 دقیقه به پنج دقیقه و در خط 5(تهران- کرج) از 15 دقیقه به هفت دقیقه کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد جابجایی روزانه مسافران مترو 1 میلیون 700 هزار نفر است که در صورت ورود به موقع واگن ها تا پایان سال این میزان به بیش از دو میلیون 200 مسافر در روز خواهد رسید.
