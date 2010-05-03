به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امروز تقریبا همه ما این الگو را شکستیم و به قفس های خانگی مان خو گرفته ایم، اما هنوز هستند کسانی که هر بهار کوله بارشان را می بندند و با ساده ترین و اصیل ترین شیوه ممکن از نقطه ای به نقطه دیگر کوچ می کنند.

در شهرستان کرج حدود 400 خانوار به صورت عشایری زندگی می کنند، این در حالیست که ممکن است خیلی از ما حتی از وجود این افراد در اطراف محل زندگی مان بی خبر باشیم.

عشایر کرج را دو گروه تشکیل می دهند یکی عشایر میزبان و دیگری میهمان، میهمان ها از شهرهایی چون سمنان و گرمسار و شهریار می آیند و میزبان ها در مناطق اطراف کرج همچون محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد ساکنند.

این گروه ها همه ساله با آغاز فصل بهار و در اواسط اردیبهشت ماه به سمت روستاهای اطراف جاده چالوس کوچ می کنند که به گفته مسئول واحد عشایر شهرستان کرج عمده مناطق ییلاقی که در این فصل، عشایر اطراف آن شامل روستاهایی چون دیزین، کندوان، آزاد بر و عسلک ساکن می شوند.

مراسم کوچ از نقطه ای به نقطه ای دیگر هم رسم و رسوم خاص خودش را دارد، از جمله آن، پاشیدن برنج و پخش شیرینی و میوه در مسیر حرکت و گذر از منطقه ای است که قبلا در آنجا ساکن بوده اند.

بازگشت به اصالتی که در زندگی شهری رنگ باخته است

حضور در میان عشایر با آن نوع سخت و ساده زندگی، خاطره گذشته های دور ما را زنده می کند. چادرهای بزرگی که جابجا در زمین برافراشته شده، صورتهای چروک خورده و بی آلایش مردان و زنانی که با همه پیچ و خم مسیر دشوار کوچ آشنا هستند، نسیم خوش کوهستان که با خودش بوی انواع محصولات محلی را همراه می آورد، صدای گوسفندان و دامهایی که یکی از اصلی ترین اموال یک ایل محسوب می شود همه و همه یادآور یک نوع اصالت زندگی طبیعی و ساده است.

اصالتی که در بحران زندگی ماشینی امروز ما به شدت رنگ باخته است. آنان چادرهایشان را با دستهای خود از پشم و پوست بز می بافند، نان را با محصولات خودشان می پزند، شیر می دوشند، ماست و کره و پنیر درست می کنند، طرح های اصیلی از گلیم و قالیچه رج می زنند و...

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئول واحد عشایر اداره جهاد کشاورزی کرج تولید 90 تخته گلیم و جاجیم همچنین 80 تخته قالی و قالیچه از تولیدات این عشایر در سال گذشته بوده است که این محصولات از جمله مرغوبترین محصولات عشایر شهرستان کرج محسوب می شود.

هوشنگ میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان تولید نسبت به تعداد این خانوارها آمار مناسبی است، ایل های عرب جمالی، عرب ثنایی، ایلیکا، شاهسوند، سنگسری و عرب کلهر از جمله بزرگترین ایل هایی هستند که هر سال کوچ خود را در این شهرستان آغاز می کنند و بسیاری از تولیدات عشایر از طریق آنان انجام می شود.

محصولاتی که ما امروز به راحتی با پرداخت مبلغی تهیه می کنیم و شاید هرگز به این فکر نیفتیم که یک فرد از یک ایل و در شرایط یک زندگی عشایری چگونه تمامی مراحل تولید این محصول را به چشم می بیند و با دست لمس می کند.

عشایر به شنیدن صدای زنگوله بزها و چریدن گوسفندان خو گرفته اند و به دام به عنوان نعمتی بی انتها می نگرند به طوریکه رسیدگی به دام ها و افزایش شمار آنان از مهمترین ضرورت های زندگی ایل نشینان است و هرچه بر تعداد دام افزوده شود بر اهمیت یک ایل و میزان قدرت و تاثیرگذاری آن بر ایل های دیگر می افزاید.

حال با فرا رسیدن فصل کوچ و در حالیکه در نزدیکی شهرمان چنین مردمی زندگی می کنند، بد نیست تا ما نیز کوله بار سفری یک روزه ببندیم و برای یک بار هم شده به تماشای زندگی اقوامی برویم که زندگی کردن شان، گریه ها، لبخندها و آرزوهایشان فرسنگ ها شاید با زندگی های ما فاصله دارد.

خوب است برویم و ببینیم زنان و مردان عشایر چگونه روز را به شب می رسانند و چه ساده به دشواری این زندگی کاملا طبیعی خو گرفته اند.

در این میان اگرچه این ساده مردمان باصفا بی هیچ چشمداشتی کوله بار زندگی خود را از جایی به جای دیگر به دوش می کشند و منشا خدمات بسیار برای شهرنشینان اند، در مقابل از کوچکترین امکانات روستایی نیز بی بهره اند.

گاهی نه پزشکی همراه ایل است و نه معلمی، گاهی هم خبری از سکونتگاه های میان راه برای نفس گرفتن و ادامه راه وجود ندارد و ...

در این میان اگرچه هیچگاه تریبونی برای پخش صدای مشکلات گوناگون عشایر نبوده است کمتر روزنامه و دوربینی نیز به سراغ آنها رفته است، اما با کمی توجه و برنامه ریزی مسئولان مربوطه می توان نیازهای اولیه این مردمان را شناسایی و در اختیار آنها قرار داد.

عشایر ایران نمادی از فرهنگ اقوام اصیل ایرانی است و اگرچه روز به روز از آمار این افراد کاسته می شود اما می توان با اندیشیدن تدابیر به موقع به این فرهنگ اصیل ایرانی تداوم بخشید و آن را یکی از جلوه های گردشگری و توریستی کشور کرد.