کاهش ترافیک کرمانشاه نیاز به راه کارهای علمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه درجلسه شورای ترافیک استان کرمانشاه،اظهارداشت:حل مشکل ترافیک کرمانشاه نیاز به برنامه های جامع، دقیق و راهبردی دارد و با بکارگیری این تمهیدات است که امکان رفع این مشکل وجود دارد.

وی با بیان اینکه دستگاه های ذیربط باید نهایت تلاش و کوشش خود را برای حل مشکل ترافیک شهر کرمانشاه به کار گیرند، گفت: شهرداری کرمانشاه و دیگر دستگاه های ذیربط باید گزینه های مختلف را برای کاهش معضل ترافیک در نظر بگیرند و با استفاده از نکته نظرات و پیشنهادات کارشناسان در راستای این مسیر گام بردارند.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر روان سازی ترافیک در خیابان مدرس تصریح کرد: این خیابان با توجه به موقعیت خود باید به خیابانی زیبا و بدون مشکل ترافیک تبدیل گردد تا ضمن اینکه هویت و ساختار خود را حفظ کند به خیابانی مدرن، تجاری و تفریحی نیز تبدیل شود.

در ادامه این جلسه روند اجرای طرح زیرگذر میدان امام حسین (ع) از شرق به غرب که به زودی عملیات احداث آن آغاز می شود مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه مشاور طرح هفتم به عنوان مجری و پیمانکار طرح زیر گذر میدان امام حسین(ع) در خصوص اجرای این طرح به تفصیل گزارشاتی ارائه کرد.

همچنین مشاور طرح هفتم گزارشاتی در خصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی ترافیک هستة مرکزی شهر کرمانشاه نیز ارائه کرد و مقرر شد که این طرح با بررسی و دقت نظر بیشتری انجام گیرد و مشاور بصورت مستمر توضحیات و گزارشات لازم را در این خصوص ارائه کند.