چهار طرح ملی در علی آباد کتول تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان افزود: بهره برداری از فاز یک نیروگاه 1450 مگاواتی، بیمارستانی که حدود 14 سال نیمه تمام بود از جمله طرحهایی است که افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: همچنین کمربندی شهر که تنها کمربندی استاندارد استان است و آبگیری آزمایشی سد کبود وال نیز از جمله برنامه هایی است که به آن پرداخته می شود.

فرماندار علی آبادکتول مسکن مهر را یکی از کارهای اصلی دولت عنوان کرد و افزود: در هفته آینده عملیات سه سایت بزرگ مسکن مهر شهر علی آباد اجرایی می شود.

دنکوب گفت: این سایت ها در نوده کتول، سایت منابع طبیعی ( انتهای شهرک فرهنگیان) و سایت دانشگاه آزاد (زمین مسکن مهر فرهنگیان) است.

وی درباره سایت مسکن مهر فاضل آباد اظهار داشت: تعداد 220 واحد آن تا مرحله اتمام فنداسیون پیشرفت فیزیکی داشته است.

دنکوب با اشاره به اینکه دولت مصمم است که مشکل مسکن مردم را به هر طریق ممکن حل شود، یادآور شد: طبق مصوبه جدید دولت مسکن شهری در قالب مهر در صورت ارائه زمین ملکی به هر واحد مسکونی 20 میلیون تومان و به پروژه های نوین 25 میلیون تومان با سود هفت درصد در مراکز استانها و در شهرهای زیر 20 هزار نفر سود چهار درصد تسهیلات پرداخت می کند.

وی در زمینه جذب سرمایه گذاران و صنعت توریسم در این شهرستان افزود: زمینه بسیار خوبی جهت هتل داری و مسائل گردشگری در دهنه زرین گل و محمد آبادکتول و سدکبود وال فراهم شده است.