سالانه 2 میلیارد تومان صرف خط کشی عابر پیاده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی افزود: متاسفانه درصد بسیار زیادی از ترافیک شهر تهران به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شهروندان است و به خصوص بی توجهی آنها به علایم ترافیکی افقی و عمودی، که در این میان بی توجهی به خط کشی عابر پیاده یکی از بارزترین بی توجهی ها به قوانین و مقررات است که هر روزه در همه جای شهر شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از رانندگان هنگام قرمز شدن چراغ راهنما حریم گذرگاه عابر پیاده را رعایت نمی کنند و به جای توقف پشت خط درست بر روی محل عبور عابران می ایستند که این مساله سبب می شود که عابران برای تردد از سطح خیابان دچار مشکل شوند و در واقع بخش قابل توجهی از زمانی که برای عبور عابران در نظر گرفته شده تلف شود.

اسلامی تصریح کرد: این مساله سبب می شود، عابرینی که نتوانستند در زمان تعیین شده برایشان از عرض خیابان عبور کنند هنگامی که چراغ برای خودروها سبز می شود قصد عبور از خیابان را دارند که این موضوع خود توقف خودروها و اختلال در تردد را برای آنها به دنبال دارد و در واقع هربار تقریبا نیمی از زمان تعیین شده چه برای تردد خودروها و چه عابرین پیاده عملا به دلیل بی توجهی به قوانین تلف می شود و این موضوع خود ترافیک و مشکلات زیادی را به دنبال دارد.

اسلامی تاکید کرد: اگر رانندگان خود را موظف بدانند که پشت خط توقف کنند و عابران نیز تنها در زمانی که چراغ برایشان سبز است از عرض خیابان گذر کنند هیچ یک از این مشکلات به وجود نمی آید و هم عابران و هم رانندگان کمترین زمان ممکن را پشت چراغ قرمز متوقف می مانند.

مدیرکل اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: برای تحقق این مهم ضمن فرهنگسازی و انتظار رعایت قوانین از سوی شهروندان از نیروهای راهنمایی و رانندگی نیز انتظار می رود که نسبت به اعمال جریمه برای رانندگانی که پشت گذرگاه عابر پیاده توقف نمی کنند ، اقدام کنند.

وی در ادامه گفت: باید جریمه ای نیز برای عابران پیاده که قوانین را نادیده می گیرند در نظر گرفته شود تا همه شهروندان چه سوار بر خودرو و چه پیاده خود را ملزم به رعایت قوانین بدانند.