۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

فعالیت حلقه تاریخ اسلام در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آغاز شد

حلقه تخصصی تاریخ اسلام با نظارت گروه تاریخ و تمدن و با مشارکت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشکیل شده و آغاز به کار نموده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامحسن محرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگویی در توضیح خبر فوق افزود: حلقه تخصصی تاریخ اسلام با نظارت گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با مشارکت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: گروه تاریخ و تمدن اسلامی زیر مجموعه پژوهشکده مطالعات اجتماعی و در تهران مستقر است. فعالان این گروه دانش‌آموخته‌های دانشگاهی هستند و در حوزه تاریخ تمدن ایران تخصص دارند.
 
وی خاطرنشان کرد: مطالعه، تحقیق، بهره‌برداری از اندیشمندان در حوزه تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و اهل‌بیت(ع) و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مربوطه در این حوزه را می‌توان از اهداف اصلی تشکیل حلقه تخصصی تاریخ اسلام برشمرد.
