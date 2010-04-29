نتایج بدست آمده در زمان فعالیت احمدزاده بهتر از زمان مهابادی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز ادامه داد: وضعیت امروز تیم نه خوب است نه بد ولی شرایط بسیار دشواری درپیش خواهیم داشت و باید تحت هر شرایطی از سه بازی باقیمانده امتیازهای لازم راکسب کنیم که در این راستا جلسات فراوانی را باحضور بازیکنان برگزار کردیم و آنها را از لحاظ روحی آماده نگه داشته ایم تا با کمک مردم شیراز شرایط کسب نتیجه مناسب را مهیا کنیم.

عاری در خصوص استفاده ازبازیکنان جوان در بازی مقاومت و صبای قم تصریح کرد: در بازی مقابل صبا از جانب بازیکن جوان خود لطمه نخوردیم بلکه مشکل ما از دست دادن میانه میدان بود و در عین حال از رفیعی بازیکن جوان مقاومت راضی هستیم از طرفی این بازیکن قرار بود در زمان مهابادی نیز بدلیل عملکرد مناسب بازی کند.

سرپرست مقاومت شهید سپاسی با بیان اینکه مسئولین فارس باید از این تیم حمایت کنند، افزود: امروز 500 نفر در رده های مختلف در این باشگاه مشغول فعالیت هستند که در صورت عدم حمایت از جانب مدیران استانی فوتبال فارس متضرر خواهد شد زیرا در صورت سقوط مقاومت به لیگ یک اشتیاق فعالیت از آنها گرفته خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم فوتبال مقاومت از سال 76 وارد عرصه رقابتهای برتر فوتبال کشور شد و طی این سالها نتایج قابل قبولی نیز بدست آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز تیم فوتبال مقاومت شهید سپاسی در سه بازی آینده خود باید به دیدار ذوب آهن در اصفهان، شاهین بوشهر در شیراز برود و در آخرین بازی میهمان راه آهن خواهد بود.