وظیفه دارم با نتانیاهو همکاری کنم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "محمود عباس" با اشاره سفر اخیر "جرج میچل" فرستاده آمریکا در خاورمیانه، اظهار داشت: ایده های جدید میچل را تا یک هفته دیگر با اعراب در میان خواهم گذاشت.

منابع آگاه امروز اعلام کرده بودند که میچل در دیدارهای اخیر خود با سران تشکیلات خودگردان و کابینه رژیم صهیونیستی درباره از سرگیری مذاکرات سازش (غیر مستقیم) در اواسط ماه مه به توافق دست پیدا کرده است.

رئیس تشکیلات خودگردان در ادامه افزود: در دیدار با میچل پیشنهادات خود را نیز مطرح کردیم که امیدواریم اعراب از طرح این پیشنهادات استقبال کنند.

ابومازن در ادامه مواضع متزلزل خود در توجیه همنوایی با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: نتانیاهو نخست وزیر منتخب اسرائیلی ها ست و اکثریت پارلمان (کنیست) را بر عهده دارد.

وی افزود: نمی توانم بگویم نتانیاهو را دوست دارم یا نه! اما در هر صورت وظیفه دارم با وی همکاری داشته باشم.