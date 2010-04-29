چارت اداری ثبت احوال کرج جوابگوی نیازهای جمعیتی این شهرستان نیست

محمود محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر ثبت احوال شهرستان کرج حدود 65 نفر پرسنل دارد درحالیکه این تعداد کافی نیست زیرا حجم کار ثبت احوال در شهرستان کرج بسیار بالا است.

وی ادامه داد: بسیاری از امورات زندگی شهروندان با ثبت احوال در ارتباط است که این امر از عوامل افزایش و بالا رفتن حجم کاری این نهاد است به عنوان مثال ثبت تولد، ازدواج، طلاق و وفات افراد به ثبت احوال مربوط می شود.

این مسئول اظهار داشت: البته با واگذاری دفاتر خصوصی ثبت احوال در کرج، بخشی از مشکلات حل خواهد شد و امیدواریم باقی مشکلات نیز به گونه ای حل شود و بتوانیم فعالیت خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهیم.

وی عنوان داشت: اینگونه دفاتر غیر از صدور شناسنامه نوزاد و ثبت وفات، کلیه فعالیتها و خدمات رسانی های اداره ثبت اسناد را می توانند انجام دهند. البته ممکن است هزینه ارائه خدمات در دفاتر یادشده در مواردی بالا باشد که بخشی از این امر ناشی از خصوصی بودن آنها است ضمن اینکه باید به یاد داشته باشیم که وجود اینگونه دفاتر آثار بسیار مطلوبی به همراه دارد.

محرابی عنوان کرد: شهرستان کرج بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارد و 65 نفر به عنوان پرسنل ثبت احوال این شهرستان در مقابل این جمعیت تعداد بسیار کمی است.

وی خاطرنشان کرد: البته پیش بینی می شود تشکیل استان البرز بخشی از این مشکلات را حل کند و توان اداری اداره ما در نتیجه این امر افزایش یابد. به طور کلی حجم کار ادارات ثبت احوال بسیار بالا است که این امر، ضرورت تقسیم کار در این خصوص را بیش از پیش آشکار می کند.

محرابی در خصوص میزان ولادت در شهرستان کرج طی سال گذشته نیز یادآور شد: در سال 88، 27 هزار و 408 نوزاد در کرج متولد شدند که 13 هزار و 981 آنها پسر و 13 هزار و 427 نفر آنها پسر بودند.