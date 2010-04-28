۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

200 میلیارد ریال برای کمک به موزه تاریخ کرج اختصاص یافت

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج گفت: 200 میلیارد ریال برای کمک به این موزه اختصاص یافت که این امر می تواند در افزایش کارایی موزه موثر باشد.

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این کمک مالی از سوی میراث فرهنگی استان تهران به موزه داده شده و با هدف ارتقای بهره وری موزه صورت گرفته که پیش بینی می شود نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: احیا و افزایش کارآیی موزه تاریخ کرج از دیگر اهداف اختصاص کمک مالی یادشده از سوی میراث فرهنگی بوده و امیدواریم با اختصاص این مبلغ، بسیاری از نیازهای این موزه تامین شود و مشکلات آن کاهش یابد.

این مسئول اظهار داشت: موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج با وجود کمبود امکانات همچنان به فعالیت خود ادامه داده و به طور مسلم، اختصاص کمک 200 میلیارد ریالی میراث فرهنگی به این موزه موجب افزایش کارآیی آن خواهد شد.

کتاب "کرج شناسی" منتشر می شود

این محقق کرج شناسی گفت: کتاب "کرج شناسی" با هدف معرفی این شهرستان تاریخی و جاذبه های گرشگری آن در زمینه های مختلف منتشر می شود.

وی ادامه داد: این کتاب در دست تالیف است و ترکیبی از گزارشها، تحقیقها و عکسهای مختلف است که در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: این کتاب نتیجه مدتها تحقیق در خصوص ویژگی های مختلف کرج است و کمک می کند که علاقمندان در زمینه آگاه شدن از گذشته کرج، اطلاعات منسجمتری در دست داشته باشند.

این محقق عنوان کرد: متاسفانه کمتر کسی از گذشته تاریخی کرج اطلاع دارد و اطلاعات عمومی در خصوص کرج شناسی بسیار اندک است که این امر بسیار نامطلوب است.

فتاحیان اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته اهمیت زیادی برای موزه قائل هستند اما متاسفانه اهمیت اینگونه مراکز در کشور ما چندان تبیین نشده و اهمیت زیادی برای آنها قائل نیستیم.
 
وی خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی در پربارتر شدن فعالیتهای موزه ای تاثیر فراوانی دارد و باعث می شود که بخش خصوصی تمایل بیشتری برای برپایی موزه های جدید داشته باشد.

