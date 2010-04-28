200 میلیارد ریال برای کمک به موزه تاریخ کرج اختصاص یافت

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این کمک مالی از سوی میراث فرهنگی استان تهران به موزه داده شده و با هدف ارتقای بهره وری موزه صورت گرفته که پیش بینی می شود نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: احیا و افزایش کارآیی موزه تاریخ کرج از دیگر اهداف اختصاص کمک مالی یادشده از سوی میراث فرهنگی بوده و امیدواریم با اختصاص این مبلغ، بسیاری از نیازهای این موزه تامین شود و مشکلات آن کاهش یابد.

این مسئول اظهار داشت: موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج با وجود کمبود امکانات همچنان به فعالیت خود ادامه داده و به طور مسلم، اختصاص کمک 200 میلیارد ریالی میراث فرهنگی به این موزه موجب افزایش کارآیی آن خواهد شد.

کتاب "کرج شناسی" منتشر می شود

این محقق کرج شناسی گفت: کتاب "کرج شناسی" با هدف معرفی این شهرستان تاریخی و جاذبه های گرشگری آن در زمینه های مختلف منتشر می شود.

وی ادامه داد: این کتاب در دست تالیف است و ترکیبی از گزارشها، تحقیقها و عکسهای مختلف است که در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: این کتاب نتیجه مدتها تحقیق در خصوص ویژگی های مختلف کرج است و کمک می کند که علاقمندان در زمینه آگاه شدن از گذشته کرج، اطلاعات منسجمتری در دست داشته باشند.

این محقق عنوان کرد: متاسفانه کمتر کسی از گذشته تاریخی کرج اطلاع دارد و اطلاعات عمومی در خصوص کرج شناسی بسیار اندک است که این امر بسیار نامطلوب است.

فتاحیان اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته اهمیت زیادی برای موزه قائل هستند اما متاسفانه اهمیت اینگونه مراکز در کشور ما چندان تبیین نشده و اهمیت زیادی برای آنها قائل نیستیم.



وی خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی در پربارتر شدن فعالیتهای موزه ای تاثیر فراوانی دارد و باعث می شود که بخش خصوصی تمایل بیشتری برای برپایی موزه های جدید داشته باشد.