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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

برای تشرف به عمره/

اولویتهای 71 تا 100 بانک ملت به دفاتر زیارتی مراجعه کنند

اولویتهای 71 تا 100 بانک ملت به دفاتر زیارتی مراجعه کنند

سازمان حج و زیارت از تمامی دارندگان اولویتهای 71 تا 100 بانک ملت که برای تشرف به عمره سپرده گذاری کرده اند خواست برای نام نویسی به دفاتر زیارتی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پیش از این اولویتهای یک تا 70 برای نام نویسی در دفاتر زیارتی دعوت شده بودند اما عده ای مراجعه نکردند و ظرفیت کاروان ها تکمیل نشد.

اولویتهای تا 100باید حداکثر به مدت یک هفته به دفاتر زیارتی مراجعه وظرفیتهای خالی تا نیمه خردادماه را تکمیل کنند.

بر اساس این گزارش، چنانچه دارندگان این اولویتها در مهلت تعیین شده مراجعه نکنند سازمان حج و زیارت فرصت تشرف را به اولویتهای بعدی خواهد داد.

در حال حاضر اولویت های یک تا 100 بانک ملت می توانند به دفاتر زیارتی اعلام شده در جراید مراجعه و نوبت تشرف خود را مشخص کنند.

کد مطلب 1072827

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