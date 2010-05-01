اختصاص 9 پروژه عمرانی به عشایر کرج

هوشنگ میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش زیادی از این پروژه ها به امور تامین آب عشایر اختصاص دارد.

وی تامین آب شرب قشلاق های خانلرخانی، شورقلعه، نشترود و ورزن را از این جمله عنوان کرد و اظهار داشت: بازگشایی مسیر راه های عشایری، احداث حمام ضد آکنه برای دام، توزیع تانکر آبرسانی سیار به مناطق عشایری، سوخت فسیلی و فانوس خورشیدی از دیگر نمونه اجرای این طرحهاست.

میرزایی یادآور شد: همچنین پیگیری تسهیلات بانکی عشایر از اقداماتی بوده که توسط این اداره در سال گذشته و امسال اجرا شده و ادامه خواهد یافت.

این مسئول اظهار داشت: ایلهای عرب جمالی، کلهر، شاهسوند، سنگسری و عرب ثنایی از جمله مهمترین ایلهای شهرستان کرج محسوب می شوند.

وی در پایان یادآور شد: عشایر به سه دسته تیره، ایل و طایفه تقسیم می شوند که ایل مهمترین این دسته بندیهاست.