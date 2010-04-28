سرمازدگی به 17 هزار هکتار از باغات کرمانشاه خسارت وارد کرد

حمیدرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اعلام این موضوع که در اثر سرمازدگی و بارش تگرگ با افت حدود 50 درصدی تولیدات باغی استان در سال جاری مواجه خواهیم بود، اظهار داشت: پیش بینی ما برای امسال تولید 300 هزار تن محصولات باغی بود اما بدلیل سرمازدگی و بارش تگرگ اخیر تا حدود 50 درصد با افت تولید مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه به باغات خسارت دیده ناشی از این دو پدیده بین 10 تا 70 درصد خسارت وارد آمده است، گفت: در مجموع تاکنون به دلیل این دو عامل به 17 هزار و 500 هکتار از باغات استان خسارت وارد آمده که 13 هزار و 500 هکتارآن به دلیل سرمازدگی و چهار هزار هکتار بعلت بارش تگرگ می باشد.

جهانگیری برآورد ارزش ریالی خسارت وارده به باغات استان را هزار میلیار ریال عنوان و تصریح کرد: با این اوصاف انتظار داریم امسال 150 تا 160 هزار تن محصول از باغات استان برداشت شود.

وی در ادامه با تشریح دلایل خسارات وارده به باغات گفت: به دلیل افزایش دمای هوا در دی و بهمن ماه سال گذشته، باغات میوه و خصوصاً باغات میوه های هسته دار و گردو، زودتر از سالهای قبل به مرحله شکوفه زایی رسیدند، اما در فروردین ماه با سرد شدن هوا مواجه شدیم و همین باعث ایجاد خسارت به باغات میوه استان شد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تیمی از کارشناسان امر هم اکنون در حال بررسی خسارات و نیز چگونگی کمک جهت رفع برخی از مشکلات هستند.