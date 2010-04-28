22 هیئت ورزشی در سمنان با سرپرست اداره می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، همت هادیان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم مجمع عمومی هیئت دوچرخه سواری استان سمنان گفت: ساماندهی هیئت‌های ورزشی جزو اولویت‌های اداره‌کل تربیت‌بدنی استان سمنان در سال جاری است.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد ما این است که هیئت‌ها باید قانونمندتر شده و بر آنها نظارت بیشتری شود، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات ما در استان سمنان این است که افراد برای انتخاب ریاست هیئت‌های ورزشی کاندید نمی‌شوند.

به گفته وی، 19 هیئت ورزشی این استان دارای یک نامزد برای انتخاب رئیس و برگزاری مجمع عمومی هستند و فضای ورزش استان سمنان به گونه ای است که افراد مختلف وارد آن نمی شوند .

هادیان با بیان اینکه زمین مناسب برای سرمایه‌گذاری باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، ادامه داد: اجازه تبلیغات مناسب نیز باید به آنها داده شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون در حال تنظیم تفاهمنامه با 15 دستگاه اجرایی استان سمنان مانند دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و هلال احمر هستیم.

مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان ادامه داد: باید برای ارتقای ورزش استان سمنان همه مشارکت وهمراهی کنند و هیئت های ورزشی شهرستانها نیز در این زمینه فعال شوند.

به گفته وی، در رشته دوچرخه سواری باید به توسعه همگانی این رشته در استان سمنان توجه شود.

در این انتخابات که با حضور یک نامزد برگزار شد، "ماشاا... خالصی" با کسب 13 رای از 15 عضو حاضر در مجمع برای چهار سال دیگر رئیس هیات دوچرخه سواری استان سمنان شد.

علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری نیز قرار بود در این مجمع حاضر شود که سفر وی به استان سمنان لغو شد.