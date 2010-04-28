پارک گیاه شناسی شهر رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، شهردار رشت در این مراسم گفت: این پارک در موقعیت ضلع غربی رودخانه گوهر رود واقع در جنب پل چمار سرا قرار گرفته و هزینه احداث فاز یک آن شامل نصب مبلمان پارکی و سیستم روشنایی، نصب سیستم آبیاری و سایر موارد افزون بر 28 میلیارد ریال بوده است.

محمود فریدونی خاطر نشان کرد: اهداف احداث این پارک شامل استقرار کلکسیون های مختلف گیاهان، ایجاد مجموعه تفرجگاهی با هدف جذب توریست، افزایش سطح اطلاعات و آگاهی اقشار مردم نسبت به گیاهان بومی و غیر بومی، ساماندهی و زیبا سازی بخشی از حاشیه رودخانه گوهر رود و توسعه کمی سطوح فضای سبز شهری و ارتقای سهم سرانه مفید فضای سبز برای شهروندان است.

وی همچنین تکمیل ساختمان جدید ساخت اداره درآمد های عمومی را از دیگر پروژه های مورد بهره برداری برشمرد و گفت: با توجه به کمبود فضای اداره در آمد های عمومی در مقام پاسخگوی به نیاز های مراجعان در امورات روزمره، که موجب نارضایتی متقاضیان می شد، شهرداری رشت نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کرد که در این پروژه به جهت تسهیل در روند امور اداری، سیستم سی تی هال به عنوان دایره پیگیری عوارض راه اندازی شده است.

شهردار رشت در ادامه آسفالت روکش معابر شهری و پروژه های زیر سازی و آسفالت شهری را از دیگر اقدامات مستمرشهرداری رشت اعلام کرد و افزود: عملیات بازسازی پارک قدس ( باغ محتشم ) با هزینه 12 میلیارد ریال در فروردین ماه شروع شده که در این طرح سطوح چمن کاری و آبیاری تحت فشار و بازسازی امکانات وسایل بازی لحاظ شده است.

وی اظهارداشت: همچنین مراسم کلنگ زنی ایجاد چمن زمین فوتبال این پارک به عنوان اولین زمین فوتبال شهر رشت نیز در هفته گذشته با پیش بینی هزینه ای افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال و به مساحت شش هزار متر مربع انجام شد.