۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

پورفاطمی:

عملکرد مثبت نیروی انتظامی در برقراری امنیت بوشهر قابل تقدیر است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس گفت: عملکرد مثبت نیروی انتظامی در برقراری امنیت و آرامش در استان بوشهر قابل تقدیر و بسیار ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی پورفاطمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع شماری از فرماندهان نیروی انتظامی استان بوشهر افزود: امنیت و آرامش حاکم بر جامعه و استان بوشهر نتیجه تلاش و کوشش شبانه روزی نیروهای جان بر کف نیروی انتظامی است.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی با حضور در دورترین و صعب العبورترین نقاط استان همواره موجب آرامش خاطر مردم استان بوشهر بوده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر نیز گفت: شخصیت و جایگاه رفیع روحانیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته از خلوص نیت و جنبه های واقعی رفتار این قشر اثرگذار است.

سرهنگ پاسدار رهام بخش حبیبی افزود: نیروی انتظامی مأموریت ها و فعالیت های متعددی دارد که از مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس انتظار افزایش اعتبارات را داریم.

وی اظهار داشت:  نمانیدگان مجلس در مرجع قانونگذاری کشور می توانند با تصویب قوانین و نیز رفع مشکلات ساختاری و بودجه ای کمک بسیار بزرگی به انجام موفقیت آمیز مأموریت های پلیس کنند.

