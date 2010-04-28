عملکرد مثبت نیروی انتظامی در برقراری امنیت بوشهر قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی پورفاطمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع شماری از فرماندهان نیروی انتظامی استان بوشهر افزود: امنیت و آرامش حاکم بر جامعه و استان بوشهر نتیجه تلاش و کوشش شبانه روزی نیروهای جان بر کف نیروی انتظامی است.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی با حضور در دورترین و صعب العبورترین نقاط استان همواره موجب آرامش خاطر مردم استان بوشهر بوده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر نیز گفت: شخصیت و جایگاه رفیع روحانیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته از خلوص نیت و جنبه های واقعی رفتار این قشر اثرگذار است.

سرهنگ پاسدار رهام بخش حبیبی افزود: نیروی انتظامی مأموریت ها و فعالیت های متعددی دارد که از مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس انتظار افزایش اعتبارات را داریم.

وی اظهار داشت: نمانیدگان مجلس در مرجع قانونگذاری کشور می توانند با تصویب قوانین و نیز رفع مشکلات ساختاری و بودجه ای کمک بسیار بزرگی به انجام موفقیت آمیز مأموریت های پلیس کنند.