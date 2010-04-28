تل آویو نگران تشکیل محور ایران، لبنان، ترکیه و سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، تل آویو نگران مناسبات ترکیه با سوریه و امکان تبدیل این روابط به همکاریهای نزدیکتر نظامی و تحویل اطلاعات و فناوریهای خریداری شده از اسرائیل به سوریه توسط آنکارا است.

مانور نظامی ترکیه و سوریه در مرزهای مشترک دو کشور فردا (پنجشنبه ) پایان خواهد یافت. در همین رابطه رسانه‌های ترکیه امروز چهارشنبه از ابراز نگرانی رژیم صهیونیستی از گسترس مناسبات ترکیه با ایران و سوریه خبر دادند.

بر همین اساس، همزمان با آغاز رزمایش مشترک ترکیه با سوریه و توسعه همکاری‌های ترکیه با ایران رژیم صهیونیستی از تعمیق این روابط ابراز نگرانی کرد.

شبکه تلویزیونی سی.ان.ان. ترک در این باره گزارش داد : اسرائیل از تشکیل محوری متشکل از ترکیه، ایران، سوریه و لبنان نگران است و آن را تهدیدی مهم برای خود ارزیابی می‌کند.

به نوشته مطبوعات ترک، رزمایش مشترک نیروهای زمینی ترکیه و سوریه که روز گذشته آغاز شد، رژیم اسرائیل را به شدت نگران کرده است.