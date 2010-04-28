هدف افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر بالا بردن توان بازپرداخت است

به گزارش خبرنگار مهر در تربت جام، احمد اصغری مهرآبادی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرستان تربت جام با بیان اینکه دولت عزم خود را جزم کرده است تا مسئله مسکن را در کشور حل کند، افزود: در سال جاری تمهیدات خوبی برای متقاضیان مسکن در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر و قرض الحسنه کردن آن اشاره کرد که گام مهمی در راستای مسکن دار شدن اقشار کم درآمد جامعه است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی، هدف از افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر و قرض الحسنه کردن آن را بالا بردن توان مردم در بازپرداخت تسهیلات و تسهیل خانه دار شدن آنان به خصوص در قشر کم درآمد عنوان کرد و گفت: با سیاست هایی همچون حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن و دعوت از همه انبوه سازان، سازندگان حرفه ای، خیرین مسکن ساز و سایر سازندگان مسکن در کنار ایجاد همدلی و هماهنگی با آنان بتوان در جهت سرعت بخشیدن به ساخت و ساز، همه مردم را صاحب خانه نمود.

محمدرضا قاسمی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی نیز در پایان این بازدید با بیان اینکه در سفر معاون وزیر مسکن و شهرسازی به استان گفت: در این بازدید ضمن بازدید از واحدهای مسکن مهر شهرستان فریمان جلسه ای به منظور تعیین تکلیف زمین های اختصاص یافته به این طرح تشکیل و تصمیمات لازم جهت تسریع در شروع به کار این پروژه اتخاذ شد.

وی اظهار داشت: معاون وزیر مسکن در ادامه با حضور در شهرستان تربت جام از پروژه 1500 واحدی مسکن مهر این شهرستان بازدید کرد.

قاسمی با بیان اینکه تعداد متقاضیان نهایی در شهرستان تربت جام یک هزار و 457 نفر بوده است که برای هزار و 390 واحد پروانه ساخت صادر شده و مرحله پی ریزی این واحدها به اتمام رسیده است، تصریح کرد: تا کنون علاوه بر پرداخت 11 میلیارد و 405 میلیون ریال وام آماده سازی، به هزار و 206 نفر از متقاضیان قسط اول تسهیلات ساخت مسکن مهر پرداخت شده است.

وی روند پیشرفت پروژه مسکن مهر در تربت جام را رضایت بخش دانست و افزود: شهرستان تربت جام در استان رتبه سوم را در طرح مسکن مهر دارا می باشد و این امر حاصل تلاش و دلسوزی همه مسوولان شهرستان تربت جام، فرماندار، نماینده مجلس، پیمانکاران و مدیران اجرایی تعاونی ها و همچنین پرداخت به موقع اقساط است.

وی با بیان اینکه مقرر شده است کلیه پروژه های مسکن مهر شهرستان تربت جام در سه مقطع طی سال جاری به بهره برداری برسد، اظهار امیدواری کرد این پروژه ها به تدریج در هفته دولت، دهه فجر و پایان سال 89 افتتاح و به متقاضیان واگذار شود.