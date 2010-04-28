ابوالحسن داوودی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه صحبتهای من در یک خبرگزاری بد منعکس شده بود اما خبر تکمیلی توضیح‌های من را نشان می‌دهد. بیش از هر چیز از همکاران و دوستانی دلگیرم که بدون آنکه متوجه صحت و سقم صحبتهای منعکس شده من شوند و حتی اعتراض منطقی خود را به گوش من برسانند واکنش احساسی نشان می‌دهند.

این کارگردان افزود: دامن زدن به اختلاف‌ها و حاشیه‌ها باعث خوشحالی کسانی می‌شود که از این فضای پرسوء تفاهم استفاده می‌کنند. نیاز سینمای ایران آرامش ، تعامل و اعتماد متقابل است.

مازیار میری، همایون اسعدیان، عبدالحسن برزیده، سامان مقدم و کامران قدکچیان از اعضای مجمع فیلمسازان با انتشار نامه‌ای در واکنش به صحبتهای دیروز ابوالحسن داوودی رئیس این مجمع استعفا دادند.