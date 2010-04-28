  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

داوودی در گفتگو با مهر:

واکنش احساسی به حل مشکلات سینما کمک نمی‌کند

واکنش احساسی به حل مشکلات سینما کمک نمی‌کند

رئیس مجمع فیلمسازان با اشاره به استعفای تعدادی از اعضای مجمع در واکنش به صحبتهایش تاکید کرد نیاز سینمای ایران آرامش ، تعامل و اعتماد متقابل است.

ابوالحسن داوودی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه صحبتهای من در یک خبرگزاری بد منعکس شده بود اما خبر تکمیلی توضیح‌های من را نشان می‌دهد. بیش از هر چیز از همکاران و دوستانی دلگیرم که بدون آنکه متوجه صحت و سقم صحبتهای منعکس شده من شوند و حتی اعتراض منطقی خود را به گوش من برسانند واکنش احساسی نشان می‌دهند.

این کارگردان افزود: دامن زدن به اختلاف‌ها و حاشیه‌ها باعث خوشحالی کسانی می‌شود که از این فضای پرسوء تفاهم استفاده می‌کنند. نیاز سینمای ایران آرامش ، تعامل و اعتماد متقابل است.

مازیار میری، همایون اسعدیان، عبدالحسن برزیده، سامان مقدم و کامران قدکچیان از اعضای مجمع فیلمسازان با انتشار نامه‌ای در واکنش به صحبتهای دیروز ابوالحسن داوودی رئیس این مجمع استعفا دادند.

کد مطلب 1072900

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها