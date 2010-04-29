گستردگی ماموریتهای وزارت بهداشت نظام سلامت را خسته کرده است

دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام حمایت قاطع از تمامی پزشکان شرکت کننده در آزمون دستیاری سال 88 افزود: در چند سال گذشته متاسفانه آزمون دستیاری دچار چالشهای زیادی بوده و هیچگاه راه حل اساسی برای ایجاد اطمینان در شرکت کنندگان این آزمون فراهم نشده و آزمونی که با سلامت آحاد مردم ارتباط مستقیم دارد با حاشیه های مختلف روبرو می شود.

وی افزود: این نابسامانی از طرفی برای پزشکان عمومی بسیار رنج آور است و از سوی دیگر موجب کاهش اعتماد مردم و بیماران نسبت به متخصصین در آینده خواهد شد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران ضمن انتقاد از گستردگی ماموریتهای وزارت بهداشت در حوزه های درمان، بهداشت، آموزش، غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، تحقیقات و ... اظهار داشت: این گستردگی موجب بروز خساراتی به مردم می شود که بخشی از آن مانند چالشهای آزمون دستیاری و نابسامانی پزشک خانواده کشف می شود.

مسلمی فرد با اشاره به راهکار قانونی وزارت بهداشت تاکید کرد: چنانچه وزیر بهداشت به جامعه پزشکی اعتماد کند (که البته این اعتماد نیز وجود دارد ) و بخشی از مسئولیتهای وزارت بهداشت را به منتخبان جامعه پزشکی واگذار و سیستم نظارتی را تقویت کند اعتماد اجتماعی را افزایش داده است که این امر باعث ارتقاء بهره وری می شود.

وی افزود: طبق قانون سازمان نظام پزشکی که مصوب مجلس شورای اسلامی را نیز دارد وزارت بهداشت می تواند بخشی از ماموریتهای خود را به سازمان نظام پزشکی واگذار کند که از جمله آنها برگزاری آزمونها است.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به نبود عدالت در بخش سلامت گفت: در صورتی که سیاست واگذاری امور اجرایی و نظارت بر آن افزایش یابد فرصت اصلاح سیاستهای کلان نظام سلامت نیز فراهم و وزارت بهداشت مطالبه کننده و هدایت کننده می شود نه مجری دائم که مورد بازخواست قرار گیرد. از طرف دیگر، عدالت در سلامت هم به دلیل نظارت دقیق وزارت بهداشت توسعه می یابد.

وی از تشکیل ستاد پیگیری مطالبات پزشکان عمومی در انجمن خبر داد و تاکید کرد: با تشکیل این ستاد قصد داریم از این پس مطالبات پزشکان به ویژه پزشکان عمومی را از سراسر کشور احصاء کرده و با تشکیل کارگروههای مناسب به همراه راه حل موضوع در اختیار مسئولین ذیربط قرار دهیم.

مسلمی فرد از تمام پزشکان شرکت کننده در آزمون دستیاری سال گذشته درخواست کرد جهت بهره وری مفید از تلاشها با این ستاد هماهنگی و همکاری کامل داشته باشند تا روند رسیدگی به اعتراضات مطلوبتر طی شود.