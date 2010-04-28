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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

دیدار اعضای کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین در منامه

دیدار اعضای کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین در منامه

رئیس و اعضای کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین با همتایان خود در منامه دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر امیدوار رضائی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بحرین و اعضای این کمیته روز گذشته در مسیر سفر خود به عمان وارد منامه پایتخت بحرین شده و مورد استقبال اعضای کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین قرار گرفتند.

دو طرف در ضیافت شامی ضمن بحث و بررسی روابط دوجانبه در سطوح مختلف، سطح پیشرفته روابط پارلمانی دوکشور را ستوده و آمادگی خود را برای توسعه هرچه بیشتر آن در خدمت به توسعه و گسترش هرچه بیشتر روابط در سایر عرصه ها و درخدمت به منافع دوکشور و دو ملت دوست، مسلمان وهمسایه اعلام داشتند. 

اعضای هیئت ایرانی را دکتر امیدوار رضائی، محمود احمدی بیغش، سید محمود حسینی دولت آبادی، سید محمد سادات ابراهیمی، مصطفی مطور زاده و محمد جواد طایفی رئیس اداره روابط پارلمانی و گروههای دوستی مجلس شورای اسلامی تشکیل می دادند و بنا به دعوت رئیس انجمن دوستی پارلمانی ایران و عمان از منامه عازم مسقط شدند.

کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین در جریان سفر دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران به منامه تشکیل شد و تا کنون سه جلسه مشترک به تناوب در منامه و تهران برگزار کرده و قرار است چهارمین جلسه آن طی نیمه اول سال جاری در منامه برگزار شود.

کد مطلب 1072906

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