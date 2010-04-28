آغاز مطالعات ساخت اتوبان دو طبقه رامسر به بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولین شهر رویان شهرستان نور افزود: برای رفع مشکلات ترافیکی در جاده کناره استان، کار مطالعه ساخت اتوبان دو طبقه در دستور کار مقامات ارشد نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت تیم مطالعاتی این پروژه برعهده یکی از مهندسان ایرانی مقیم آمریکا است، گفت: با توجه به اینکه ارزش اراضی این منطقه بسیار بالا بوده و رقم قابل توجهی را برای ساخت جاده جهت تملک باید پرداخت مکانیزم تامین اعتبار این پروژه عظیم بزودی مشخص خواهد شد.

استاندار مازندران در این جلسه با اختصاص یک میلیارد ریال به شهرداری رویان موافقت و دستورات لازم در خصوص رفع مشکل ساخت سی ان جی، سالن ورزشی، پمپ بنزین و تهیه ماشین آتش نشانی را صادر کرد.

استاندار مازندران پس از این جلسه در مراسم یادواره ۱۲ شهید روستای سرحمام و ۷۴ شهید منطقه پازوار بابلسر شرکت و از شهدا به عنوان رهروان راستین مکتب حضرت فاطمه یاد کرد و افزود: هدف دشمنان حضرت علی و فاطمه در طول تاریخ از بین بردن روح آزادگی و ایمان در بین مومنان بوده است.

طاهایی با تقدیر از حضور پرشور مردم در مراسم یادواره شهدا، خاطرنشان کرد: امروز اجتماع عظیم شما در این مکان مقدس، بیانگر این کلام خدا در سوره کوثر است که دشمنان شما ابتر و شکست خورده اند.



وی خدمت خالصانه و بی منت را ویژگی خدمتگزاران نظام اسلامی اعلام کرد و گفت: با دقت در وصایای شهدا همان اخلاص و خدمت بی منت را مشاهده می کنید.