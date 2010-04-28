به گزارش خبرگزاری مهر، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان درباره همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در افغانستان و مرکز تجاری ایران در افغانستان گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور به افغانستان اکنون فرصت خوبی برای سرمایه گذاری و جذب بیشتر بازار این کشور به سمت کالا های ایرانی فراهم آمده است.

فرهاد مجللی افزود: با توجه به شرایط موجود اقدام سازمان توسعه تجارت و مرکز تجاری ایرانیان در افغانستان در برگزاری همایشهای اینچنینی برای آشنایی و آگاه سازی جامعه بازرگانی کشور ضروری و مهم به نظر می رسد.

وی با اشاره به افتتاح نمایشگاه دائمی ایرانیان در افغانستان طی سفر احمدی نژاد تاکید کرد: نمایشگاه دائمی فرصت مناسبی را برای ما فراهم کرده تا بدین طریق بتوانیم کالاها و محصولات خود را به شکل مستقیم به متقاضیان افغانی معرفی و عرضه کنیم.

مجللی از همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در افغانستان به عنوان نقطه عطفی در نگرش اقتصادی به بازار افغانستان یاد کرد و گفت: این همایش در راستای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد فعالیت تجاری بیشتر در افغانستان برگزار خواهد شد.

همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در افغانستان صبح یکشنبه ، دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور معاون وزیر صنایع و تجارت افغانستان و مقامات بلندپایه دو کشور در محل کنفرانس سازمان توسعه تجارت برگزار می شود.

