۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

همایش آشنایی با فرصتهای تجاری ایران در افغانستان برگزار می‌شود

همایش آشنایی با فرصتهای تجاری ایران در افغانستان یکشنبه هفته آینده با حضور مقامات بلندپایه دو کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان درباره همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در افغانستان و مرکز تجاری ایران در افغانستان گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور به افغانستان  اکنون فرصت خوبی برای سرمایه گذاری و جذب بیشتر بازار این کشور به سمت کالا های ایرانی فراهم آمده است.

فرهاد مجللی افزود: با توجه به شرایط موجود اقدام سازمان توسعه تجارت و مرکز تجاری ایرانیان در افغانستان در برگزاری همایشهای اینچنینی برای آشنایی و آگاه سازی جامعه بازرگانی کشور ضروری و مهم به نظر می رسد.

وی با اشاره به افتتاح نمایشگاه دائمی ایرانیان در افغانستان طی سفر احمدی نژاد تاکید کرد: نمایشگاه دائمی فرصت مناسبی را برای ما فراهم کرده تا بدین طریق بتوانیم کالاها و محصولات خود را به شکل مستقیم به متقاضیان افغانی معرفی و عرضه کنیم.

مجللی از همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در افغانستان به عنوان نقطه عطفی در نگرش اقتصادی به بازار افغانستان یاد کرد و گفت: این همایش در راستای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد فعالیت تجاری بیشتر در افغانستان برگزار خواهد شد.

همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در افغانستان صبح یکشنبه ، دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور معاون وزیر صنایع و تجارت افغانستان و مقامات بلندپایه دو کشور در محل کنفرانس سازمان توسعه تجارت برگزار می شود. 
 

