روزانه تا 200 مجرم وارد زندانهاي استان تهران مي شوند

معاون امور زندانهاي قوه قضاييه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در ميان مجرمين ، محكومين مالي بيشترين افرادي هستند كه روزانه وارد زندان مي شوند.

محمود سالاركيا درادامه افزود : طبق برآورد صورت گرفته برابر با تعداد مجرميني كه روزانه وارد زندانهاي سطح استان تهران مي شوند به همان ميزان و تقريبا با تعدادي كم تر از زندان خارج مي شوند .

وي گفت : محكومين مالي طبق طبقه بندي صورت گرفته در زندان اوين و محكومين مواد مخدر نيز در زندان رجايي شهر نگهداري مي شوند و در ساير زندانهاي سطح استان تهران نيز چنين طبقه بندي اجرا شده است .

معاون امور زندانهاي قوه قضاييه خاطر نشان كرد : تعداد بسياري از مجرمين كه به زندان فرستاده مي شوند تحت قرار هستند و پس از مدت كوتاهي از طريق سپردن وثيقه آزاد مي شوند و مدت زمان چنداني را در زندان سپري نمي كنند .