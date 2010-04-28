الحاق 350 هکتار از اراضی برای احیا و بهسازی بافتهای فرسوده در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در سالن مسکن و شهرسازی هرمزگان توسعه درونی شهرها با رویکرد شهر پایدار از ضرورتها و الزامات احیا و نوسازی بافتهای فرسود و سکونتگاه های غیر رسمی در کشور برشمرد.

صادقی در ادامه اظهار کرد:تامین بخشی از مسکن مورد نیاز جامعه، پیشگیری از خسارات جانی و مالی در حوادث غیر مترقبه، رفع مشکلات و معضلات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشتی و نوسازی سیما و منظر شهری را می توان از طریق نوسازی بافتهای فرسود و سکونتگاه های غیر رسمی ایجاد کرد و همچنین فرصت مناسبی برای شهرسازی با هویت و معماری ایرانی و اسلامی می باشد.

وی بیان کرد: تا کنون 65 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور شناسایی شده و جمعیتی حدود هشت میلیون و 500 هزار نفر در آن زندگی می کنند.

وی در خصوص عملکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری در طول 30 ساله نقلاب اسلامی اذعان داشت: از ابتدای انقلاب تا قبل از برنامه چهارم توسعه با اختصاص سه هزار و 570 میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و تسهیلات بانکی هزار و 64 هکتار بهسازی و نوسازی شده است.

به گفته صادقی، در طول برنامه چهارم با اختصاص 10 هزار و 481 میلیارد ریال حدود سه هزار و 500 هکتار از بافتهای فرسوده بهسازی و نوسازی شده است که برابر با 26 سال قبل از آن است.

وی با بیان اینکه طبق مفاد برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه پنجم باید تمامی 65 هزار هکتار بافت فرسوده بهسازی و نوسازی شود، خاطرنشان کرد: از ابتدا تا کنون صرفا حدود 7 درصد از بافتهای فرسوده بهسازی و نوسازی شده و 93 درصد باقیمانده است که عدم تحقق برنامه ها در گذشته، عدم سرمایه گذاری لازم توسط دولتهای پیشین و مجموعه مدیریت شهری و شهرداریها و عدم حضور گسترده و مشارکت پایدار مردم از علل عقب ماندگی از برنامه های تبیین شده کشور است.

صادقی بهسازی و نوسازی 16 درصد از بافتهای فرسوده شهری را از جمله برنامه های پنجم توسعه عنوان کرد و افزود: در سال 89 حدود 2.5 درصد، سال 90، 2.88 درصد، سال 91، 3.3 درصد و سال 92 حدود 3.65 درصد و سال آخر برنامه 4.04 در مجموع در طول برنامه پنجم 10 هزار و 625 هکتار از بافت های فرسوده اصلاح و نوسازی می گردد.

معاون وزیر مسکن با اشاره به طرح برنامه احداث مسکن در بافتهای فرسوده شهری در برنامه پنجم توسعه یادآور شد: از ابتدا تا قبل از برنامه چهارم توسعه 35 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تخریب و بجای آن 82 هزار واحد مسکونی نوسازی شده و در نتیجه 47 هزار واحد جدید ساخته شده است.

وی اظهار کرد: طی برنامه چهارم 187 هزار واحد فرسوده تخریب و به جای آن 276 هزار واحد نوسازی که در نتیجه 159 هزار واحد جدید ساخته شده است.

به گفته صادقی، در طول برنامه پنجم 510 هزار واحد فرسوده تخریب و یک میلیون و 210 هزار واحد نوسازی و در نتیجه 700 هزار واحد جدید ساخته می شود که میانگین آن برابر با ساخت 140 هزار واحد در سال خواهد بود.

وی تخریب 55 هزار واحد و نوسازی 130 هزار واحد را از برنامه های اولین سال اجرای طرح عنوان کرد.

معاون وزیر مسکن عنوان کرد: قبل از برنامه چهارم سه هزار و 572 میلیارد ریال و طی برنامه چهارم 13 هزار و 631 میلیارد ریال که حدود 4 برابر 26 سال گذشته سرمایه گذاری در احیا بافتهای فرسوده شده است که طی برنامه چهارم 169 هزار و 820 میلیارد ریال حدود 12 برابر برنامه چهارم سرمایه گذاری شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی سرمایه گذاری برای سال جاری حدود 26 هزار و 184 میلیارد ریال است، در سال 88، پنج هزار و 226 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفت.

در این سفر یک روزه تفاهمنامه سه جانبه فی مابین وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری بندرعباس و استانداری هرمزگان به امضا رسید همچنین صادقی از بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی بازدید کرد و تبادل نظر و اقدامات لازم جهت اجرایی شدن مصوبه الحاق 350 هکتار به اراضی شهری که در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان به تصویب رسیده بود صورت گرفت.