آشتی ملی فلسطین یک ضرورت و نیازمند تضمین عربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی اظهار داشت: تلاش های عربی برای تحقق آشتی ملی فلسطین که پیش از اجلاس سران کشورهای عربی در لیبی صورت گرفت به دلیل شروط تحمیلی کمیته چهارجانبه به ویژه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی ناکام ماند.

این روزنامه از سفر غیرمنتظره خالد مشعل به عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد که وی در این سفر با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان دیدار و درباره آشتی ملی فلسطین رایزنی کرد.

مشعل خاطرنشان کرد: آشتی ملی فلسطین یک ضرورت است و این امر از طریق یک سلسله تضمین های مطمئن از سوی کشورهای عربی و به دور از دستورات خارجی محقق خواهد شد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین اظهار داشت که دخالت آمریکا در امور داخلی فلسطین نیز یکی دیگر از موانع بر سر راه آشتی ملی فلسطین است چرا که آمریکایی ها نمی خواهند رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به ضروریات آشتی ملی با جنبش حماس یا دیگر گروه های فلسطینی پایبند باشد تا از این طریق مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی با کمترین هزینه از سر گرفته شود.

مشعل در ادامه برخی ادعاها مبنی بر دخالت ایران در زمینه آشتی ملی فلسطین را رد کرد و اظهار داشت: آشتی ملی فلسطین یک تصمیم ملی فلسطینی به شمار می رود.

گفتگوهای ملی فلسطین که با هدف پایان دادن به اختلافات داخلی فلسطین از 20 اسفند سال 87 آغاز شده است هم اکنون به خاطر مخالفت های مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین با ملاحظات حماس به برخی بندهای توافقنامه آشتی ملی به حال تعلیق درآمده است.