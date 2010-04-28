ریزگردهای عربی گریبان زنبورها را هم گرفت/ کاهش تولید عسل در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کریم قربانی در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ریزگردهای عربی علاوه بر تاثیراتی که بر جامعه انسانی داشته است باعث خسارات فراوانی نیز به بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز شده است.

تاثیر نامطلوب ریزگردهای عربی بر گرده افشانی گلها

وی با بیان اینکه ریزگرد های عربی با تاثیر بر روی عمل فتوسنتز و کاهش غذا سازی درختان باعث خسارات فراوانی در حوزه منابع طبیعی لرستان شده است، خاطر نشان کرد: همچنین این ریزگردها بر روی رشد گیاهان و گرده افشانی گلها نیز تاثیر نامطلوبی گذاشته است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان یادآور شد: ریزگردهای عربی با نشستن بر روی گلهای درختان باعث جلوگیری از میوه دهی درختان نیز می شود.

تاثیر ریزگردهای عربی بر روی میوه های هسته دار و گیاهان

قربانی با اشاره به اینکه این پدیده در تولید گیاهان بسیار تاثیر گذاشته است، بیان داشت: مطابق بررسی های انجام شده بیشترین تاثیر این ریزگرد های عربی بر روی میوه های هسته دار و گیاهانی مانند گلهای آفتابگردان که احتیاج به لقاح دارند بوده است.

وی با اشاره به اینکه ریزگردهای عربی همچنین در کشاورزی لرستان نیز اثرات نامطلوبی داشته است، بیان داشت: به عنوان مثال یکی از اثرات منفی این پدیده خسارت به واحد های زنبورداری در لرستان است.

زنبورها گرد و غبار را به جای گرده های گل جمع آوری می کنند

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه زنبور عسل به جای گرده گل گرد و غبار ناشی از این پدیده را با خود جمع آوری می کند، خاطر نشان کرد: سال گذشته این استان خسارات فراوانی در زمینه صنعت زنبورعسل متحمل شد.

قربانی با اشاره به میزان خسارات ریزگردهای عربی به صنعت زنبور عسل لرستان، عنوان کرد: پدیده ریز گردهای عربی باعث شده است که میزان تولید عسل در سال گذشته در هر کندو از 11.5 کیلوگرم به تنها سه کیلو کاهش یابد.

ریزگردهای عربی و بیماری دام ها در لرستان

قربانی با بیان اینکه همچنین این پدیده بر روی دام های استان نیز تاثیر گذاشته است، یادآور شد: این پدیده با وارد شدن به علوفه های دامی باعث خساراتی نیز در این زمینه شده است.

وی با اشاره به دیگر خسارات ریزگردهای عربی در حوزه دامپروری استان، افزود: این ریزگردها همچنین می توانند به طور مستقیم با وارد شدن به بدن دامها باعث بیماری آنها نیز شوند.

روند افزایش خسارات ریزگردهای عربی به کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

رئیس مرکز تخقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان با تاکید بر چاره اندیشی در زمینه پدیده ریزگردهای عربی در این استان، خاطر نشان کرد: اگر در این زمینه کاری صورت نگیرد به طور حتم میزان خسارات وارد شده به کشاورزی، منابع طبیعی، گیاهان دارویی ، دام ها و .... روند افزایشی پیدا خواهد کرد.

قربانی با اشاره به علت ورود ریزگردهای عربی به کشور و استان لرستان عنوان کرد: متاسفانه با ایجاد چندین سد توسط کشور ترکیه بر روی رودخانه های دجله و فرات میزان خروجی آب این رودخانه ها به تالاب های سوریه و عراق قطع شده و باعث خشکسالی و تبدیل شدن این تالاب ها به صحرا شده است.

وی یادآور شد: با تبدیل شدن این تالاب ها به صحرا و ایجاد خاک رس در آنها این خاک نرم به وسیله باد به دیگر کشور ها وارد و باعث خسارات فراوانی در زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی، انسانی، پوشش گیاهی و دام و مرتع می شود.

ریزگردهای عربی چشم انتظار تصمیمات نشست چند جانبه ترکیه

در طول سال گذشته استان لرستان شاهد بیش از چندین موج غبار بود تا مردم این استان از بیش از 100 روز آلوده رنج ببرند و این در حالیست که هنوز چاره ای جدی در این زمینه اندیشیده نشده است.

این در حالیست که در سالجاری نیز سه موج گرد و غبار وارد آسمان استان لرستان شده است به طوریکه دومین موج ریزگردهای عربی در سالجاری با دارا بودن بیش از 30 برابر آلودگی حد استاندارد شدیدترین موج در طول یکسال گذشته بوده است.

با توجه به این اینکه منشا این گرد و غبارها در کشورهای همسایه ایران است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران از ۱۵ سال پیش به عضویت کنوانسیون جهانی مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل متحد درآمده است و مطابق مفاد این کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی حد و مرز ندارد و تمامی کشورها در تعاملی منسجم و هماهنگ باید به مبارزه با بیابان زایی و طوفان های شن بپردازند، ورود نهادهای بین المللی برای حل این مشکل ضروری است و شایسته است مقامات مسئول به کمک دیگر اعضا پیش از آن که میزان خسارات بحرانی شود، برای مقابله با آن چاره اندیشی کنند.

در این راستا پیش از این رئیس سازمان محیط زیست کشور در اظهاراتی عنوان کرده بود هشتم اردیبهشت ماه جلسه مشترک بررسی ریزگردها با حضور وزرای محیط زیست کشورهای ترکیه، عراق، اردن، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون محیط زیست سازمان ملل در کشور ترکیه برگزار می شود.

به هر حال امید می رود رایزنی ها در نشست هشتم اردیبهشت ماه زمینه ساز چاره اندیشی برای رفع چالش ریزگردهای عربی باشد چرا که میزان خسارات در پی بروز این پدیده روز به روز در حال افزایش است.