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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

انتشار نمایشنامه‌های دانشجویی در جشنواره تئاتر دانشگاهی

انتشار نمایشنامه‌های دانشجویی در جشنواره تئاتر دانشگاهی

دبیر خانه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اقدام به انتشار مجموعه بانک نمایشنامه‌های دانشجویی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی سیزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، دبیرخانه جشنواره برای دومین سال پیاپی اقدام به انتشار نمایشنامه‌های دانشجویی کرده است. بانک نمایشنامه‌های دانشجویی بیش از 9 نمایشنامه را دربرمی‌گیرد که در قالب لوح فشرده در ایام جشنواره عرضه می‌شود.

کامران شهلایی گردآوری این مجموعه را زیر نظر معاونت پژوهش جشنواره برعهده داشته است. علی‌ولی‌الهی والمیرا محتشمی نیز امور رایانه‌ای این بانک را انجام‌ داده‌اند.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت برگزار می‌شود.‌

کد مطلب 1072976

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