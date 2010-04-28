  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

در سال جاری؛

40 درصد اعتبارات خراسان رضوی در روستاها هزینه می شود

40 درصد اعتبارات خراسان رضوی در روستاها هزینه می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: بیش از 40 درصد اعتبارات استان امسال در روستاها هزینه می شود.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در مراسم معرفی غلامرضا طباطبایی به فعالان بخش کشاورزی افزود: موضوع اصلی و مهم در استان، موضوع کشاورزی است و باید در این زمینه به خودکفایی برسیم.

وی گفت: سیاست راهبردی ما در سال جدید توسعه کشاورزی و امنیت غذا در استان است و به همین منظور بیش از 40 درصد اعتبارات استان امسال در بخش روستا و کشاورزی هزینه خواهد شد.
 
استاندار خراسان رضوی از کشاورزی به عنوان مزیت استان یاد کرد و اظهار داشت: خراسان رضوی با داشتن زمین کشاورزی کافی، تنوع کشت و محصول و آب کافی در صورتی که صحیح مدیریت شود می تواند به یک قطب کشاورزی در کشور تبدیل شود.
 
صلاحی بیان کرد: اگر آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی از طریق سنتی به مکانیزه و به صورت قطره ای و تحت فشار تبدیل شود هم در مصرف آب صرفه جویی شده  و هم از ضایعات محصول جلوگیری خواهد شد.
 
وی گفت: به همین منظور مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار جهت اصلاح مشکل قنواتها و انهار در روستاها اختصاص داده شده است.
 
 در این مراسم از زحمات دکتر اسماعیلی نیا تقدیر و طباطبایی به جای وی معرفی شد.
 
کد مطلب 1072982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها