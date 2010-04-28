40 درصد اعتبارات خراسان رضوی در روستاها هزینه می شود

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در مراسم معرفی غلامرضا طباطبایی به فعالان بخش کشاورزی افزود: موضوع اصلی و مهم در استان، موضوع کشاورزی است و باید در این زمینه به خودکفایی برسیم.

وی گفت: سیاست راهبردی ما در سال جدید توسعه کشاورزی و امنیت غذا در استان است و به همین منظور بیش از 40 درصد اعتبارات استان امسال در بخش روستا و کشاورزی هزینه خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی از کشاورزی به عنوان مزیت استان یاد کرد و اظهار داشت: خراسان رضوی با داشتن زمین کشاورزی کافی، تنوع کشت و محصول و آب کافی در صورتی که صحیح مدیریت شود می تواند به یک قطب کشاورزی در کشور تبدیل شود.

صلاحی بیان کرد: اگر آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی از طریق سنتی به مکانیزه و به صورت قطره ای و تحت فشار تبدیل شود هم در مصرف آب صرفه جویی شده و هم از ضایعات محصول جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: به همین منظور مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار جهت اصلاح مشکل قنواتها و انهار در روستاها اختصاص داده شده است.

در این مراسم از زحمات دکتر اسماعیلی نیا تقدیر و طباطبایی به جای وی معرفی شد.

