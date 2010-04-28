باشگاه سپاهان از هواداران این تیم عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه سپاهان اصفهان پس از حذف تیم فوتبال این باشگاه از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با اعلام بیانیه ای ضمن اظهار تاسف شدید از راه نیافتن این تیم به مرحله حذفی این رقابت‌ها، از همه هوادارن متعصب و وفادار خود عذرخواهی کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:" از همه هواداران باشگاه تقاضا داریم در دیدار حساس امروز تیم های ذوب آهن ایران و الاتحاد عربستان همچون گذاشته با حضور در ورزشگاه فولادشهر به پشتیبانی و حمایت از شاگردان منصور ابراهیم زاده بپردازید تا تنها نماینده اصفهان در این رقابت‌ها با صدرنشینی در گروه خود، به یاری خدا تا مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا پیش رود و برای فوتبال اصفهان افتخار آفرینی کند."

همچنین در بخش دیگری از این سایت، صعود خاطره انگیز نارنجی پوشان غیور صنعت مس نماینده شایسته خطه کرمان را به مدیریت، هوادارن کادر فنی و بازیکنان این تیم تبریک و گفت و نوشت:" صعود این نماینده عزیز ایران شایستگی‌ها و توانایی‌های همه خانواده بزرگ صنعت مس کرمان را بار دیگر متجلی کرد."