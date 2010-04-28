خودروسازان داخلی مجاز به افزایش قیمت نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا گفت: بر اساس مصوبات کمیته خودرو وزارت صنایع ومعادن، هیچ گونه افزایش قیمتی نسبت به قیمت پایه خودروهای تولید داخل رخ نداده است.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش قیمت محدودی از خودروهای تولید داخل، هرگونه افزایش قیمت خودروها نسبت به سال گذشته را غیر قانونی عنوان کرد و گفت: شرکتهای تولید کننده مجاز به افزایش قیمت نیستند و چنانچه متقاضیان با قیمتی بیشتر از قیمت پایه، خودرویی را خریداری کرده باشند، می توانند ضمن مراجعه به شرکت خودروساز، برای دریافت اضافه پرداختی خود اقدام کنند.

صالحی نیا در عین حال یادآور شد: در نرخ بیمه برخی از شرکتهای خودروساز تفاوت قیمتی بوجودآمده است که این موضوع مطابق دستورالعمل شرکت بیمه گذار بوده و ارتباطی به افزایش قیمت پایه خودروها ندارد.