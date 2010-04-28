15 کتابخانه در استان زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، با اجرای ساخت 15 باب کتابخانه در استان زنجان به ازای هر 15 هزار نفر یک باب کتابخانه در استان وجود خواهد داشت.

همچنین مطالعه و احداث یک پردیس فرهنگی در زمینی به مساحت 15 تا 20 هکتار و با اعتباری بالغ بر 15 تا 20 میلیارد تومان، یکی از طرح هایی بود که در این جلسه به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین تجهیز و ایجاد کتابخانه در کلیه مساجد روستایی که دارای قابلیت این امر هستند، بازسازی ساختمانهای مازاد و بلا استفاده در روستاها به منظور ایجاد کتابخانه عمومی در آنها و احداث کتابخانه عمومی در برخی روستاها مصوب شد.

طرح ترویج کتابخوانی در خانواده ها، عضو گیری رایگان در کتابخانه های عمومی درجه 3 و همچنین روستایی، از دیگر طرح های مصوب در این جلسه بود.

بازسازی و تجهیز استودیوهای تولید و پخش مرکز صدا و سیمای زنجان، تجهیز هفت دفتر خبری در شهرستان های استان، خرید سیستم SNG برای پوشش مراسم و برنامه های مناطق مختلف استان به صورت زنده و تخصیص بودجه برای تولید چندین فیلم مستند و سریال از جمله طرح هایی بود که با پیش بینی اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان توسط صدا و سیمای مرکز زنجان در دومین جلسه کمیته فرهنگی دور سوم سفر هیئت دولت به استان ارائه شد.

همچنین در این جلسه دانشگاه زنجان اجرای 25 طرح با اعتبار 702 میلیارد ریال را پیشنهاد کرد که احداث و تکمیل فاز دو کتابخانه مرکزی این دانشگاه، تأسیس و احداث موزه تاریخ تمدن اسلامی، احداث 3 باب خوابگاه برادران و 3 باب خوابگاه خواهران، محوطه سازی دانشگاه، حصار کشی، حفاظت فیزیکی دانشگاه و احداث ساختمان گروه ریاضی، از جمله این طرحها بود.

احداث و تجهیز آموزشگاه هنر دیجیتال، احداث و ایجاد مجموعه فرهنگی و هنری در قالب راه اندازی استودیو صدا و تصویر و ساخت انیمیشن 14 قسمتی شیخ اشراق نیز تعدادی از طرح های پیشنهادی حوزه هنری در این جلسه بود.