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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۴۴

تیم شهدای دانش آموز کرج قهرمان مسابقات نونهالان کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم شهدای دانش آموزی کرج در مسابقات فوتسال نونهالان کشور در کلاردشت اول شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در مرحله فینال این مسابقات که با حضور ترابیان و خراطی، رئیس و دبیر کمیته فوتسال در سالن تربیت بدنی کلاردشت برگزار شد تیم های ولی عصر مروشت شیراز و نونهالان شموشک گلستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

این مسابقات که در سطح نونهالان 21 استان کشور از 31 فروردین ماه 89 آغاز شده ظهر چهارشنبه پایان یافت و 12 مربی لیگ برتر به همراه نماینده فدراسیون فوتبال کشور نظارت و داوری کردند.
 
کاظم سلیمانی، نماینده و ناظر فدراسیون در حاشیه اختتامیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پایین بودن سنین شرکت کنندگان اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از تیم ها بازیکنانی را به این مسابقات اعزام که سن آنها با قوانین نونهالان همخوانی نداشت.
کد مطلب 1073035

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