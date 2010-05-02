اولین مرکز منطقه ای توسعه پارکهای علم و فناوری در ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته سند همکاری تاسیس مرکز منطقه ای علم و فناوری اصفهان میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور و سازمان یونسکو در پاریس به امضا رسید که در مراسم امضای این سند همکاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان یونسکو، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نیز حضور داشتند.

براساس امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با یونسکو، پارک علم و فناوری اصفهان به عنوان نخستین پارک در منطقه با حمایت و پشتیبانی سازمان یونسکو در برگزاری همایش های علمی، انتقال فناوری و رفت و آمد دانشمندان و صاحبنظران علمی قرار خواهد گرفت.

مقامات سازمان یونسکو و برخی اعضای این سازمان از کشورهای چین، مالزی و کره جنوبی 22 اردیبهشت ماه در مراسمافتتاح مرکز منطقه ای توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد حضور خواهند داشت.

هم اکنون چهار مرکز دفتر منطقه ای وابسته به یونسکو در کشور وجود دارد اما مرکز منطقه ای توسعه پارک ها و مراکز رشد برای اولین بار است که در ایران ایجاد می شود و اهدافی چون آموزش، بررسی و کمک فنی به شرکت های دانش محور فعال در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد را دنبال می کند.

این مرکز توسط کشورمان توسعه و تجهیز شده و امکان بهره مندی دانشمندان و فناوران کشورهای منطقه از امکانات آن فراهم آمده است.

ایده حمایت از خوشه های صنعتی در کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و در سند چشم انداز ایران 1404 نیز حرکت به سوی جامعه دانش بنیان و دانش محور از جمله اهداف مهم مدنظر قرار گرفته است.

در همین راستا از سال 1372 تاسیس پارکهای علم وفناوری در کشور آغاز شد و هم اکنون ایران با داشتن بیش از 23 پارک علم و فناوری در استانهای مختلف از این حیث از کشورهای مهم در منطقه و جهان به شمار می رود.