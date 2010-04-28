به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که روز سه شنبه در محل شورای شهر شهرستان نوشهر با حضور چند تن از اعضای شورای شهر، شهردار، مدیر کل تربیت بدنی نوشهر، سرپرست هیئت شنای مازندران و سرپرست فدراسیون شنا برگزار شد، حاضرین به بحث و تبادل نظر در رابطه با پیشرفت ورزش شنا و به خصوص شنای آب های آزاد در نوشهر پرداختند. در این جلسه آیت اللهی از انتخاب نوشهر به عنوان مرکز آموزش رایگان شنای دریایی و همچنین محل کمیته فنی آب های آزاد خبر داد و گفت: شهرستان نوشهر از مناطق ویژه کشور است که می توان از آن جهت پیشرفت ورزش شنای کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: در نوشهر همه امکانات برای احداث کمیته فنی آب های آزاد وجود دارد و به خاطر پر رفت و آمد بودن بهترین مکان برای آموزش های رایگان و ابتدایی است به همین خاطر نوشهر را به عنوان مرکز آموزش رایگان شنای دریایی و همچنین محل کمیته فنی آب های آزاد انتخاب کردم.



سرپرست فدراسیون شنا در رابطه با استخر بانوان نوشهر نیز یاد آور شد: من به مردم نوشهر قول می دهم به عنوان نماینده و خدمتگزار آنها نه تنها مشکل استخر بانوان بلکه تمامی مشکلات آنها در عرصه ورزش شنا را پیگیری کنم.



وی همچینن آغازگر بحثی بود که به شدت با استقبال مسئولان شهرستان نوشهر همراه بود. آیت اللهی در پیشنهاد خود عنوان کرد: اگر شورای شهر زمینی را برای احداث کمپ تیم های در اختیار ما قراردهد حاضریم با هزینه خود بهترین امکانات یک کمپ را طی مدت 6 ماه در آن دایر کنیم. به نظر من این مکان بی نظیر است و با شرایط جغرافیایی و اقلیمی که دارد بهترین مکان برای احداث کمپ است.