استان اردبیل با بحران اشتغال روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امام جمعه اردبیل ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه کنارگذر دوم اردبیل اظهار داشت: وجود بحران اشتغال در اردبیل فشار مضاعفی را برای مدیران استان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل باید جایگاه ویژه ای در چینش استانهای کشور داشته باشد، افزود: اگر در تولید ثروت و چرخه اقتصادی در موقعیت ممتازی قرار گیریم، بحرانهایی نظیر اشتغال و مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد.

عاملی اعتبارات عمرانی استان را در سال جاری ناکافی دانست و اضافه کرد: نمایندگان، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان باید تلاش کنند تا با جذب اعتبارات ویژه بدهی عمرانی استان پرداخت نمایند.

وی احداث کنارگذر دوم اردبیل را از جمله پروژه های ریشه ای و بزرگ در بخش عمرانی استان عنوان کرد و ابراز داشت: تکمیل و بهره برداری از این پروژه با اعتبارات فعلی 20 سال طول خواهد کشید که زمان زیادی بوده و قابل قبول نیست.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: باید با اخذ اعتبارات ویژه توسط نمایندگان استان در مجلس و نیز با همت و کار مضاعف و تسریع در فعالیتهای عمرانی از زمان این پروژه کاسته شود.

راههای ارتباطی استان اردبیل پاسخگوی نیازها نیست

در این مراسم استاندار اردبیل نیز طی سخنانی راه های ارتباطی فعلی استان را پاسخگوی نیازها ندانست و افزود: برای تسهیل شریان شرق و غرب استان اردبیل در سالهای آینده احداث این کنارگذر لازم و ضروری است.

منصور حقیقت پور از ذخیره سازی اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال برای انجام پروژه های عمرانی استان خبر داد و یادآور شد: این اعتبار به غیر از اعتبارات تخصیص یافته سال جاری برای احداث کنارگذر دوم اردبیل است تا تداوم فعالیت این پروژه به بن بست نرسد.

وی میزان رایزنی و اخذ اعتبارات ویژه از وزارت راه و ترابری را برای پیشرفت سریع این پروژه مهم توصیف کرد و متذکر شد: نمایندگان استان باید از ارتباطات خود برای احداث و تکمیل معقول و منطقی پروژه کنارگذر اردبیل در زمان اندک استفاده نمایند.

استاندار اردبیل همچنین عمران و توسعه استان را نیازمند عزم جدی و اتخاذ تصمیمات بزرگ و انقلابی دانست و خاطرنشان کرد: گلنگ زنی ایستگاه راه آهن بین المللی اردبیل، بهسازی بافتهای فرسوده شهری، آغاز اکتشاف نفت منطقه مغان و.... از جمله مهمترین برنامه های استان در سال جاری خواهد بود.

وی به اتصال راه آهن اردبیل - شهرستان پارس آباد به کشور جمهوری آذربایجان تاکید و اجرای این طرح را در راستای خروج استان از بن بست فعلی بسیار مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت: با تحقق این مهم استان اردبیل به شبکه ریلی دنیا متصل خواهد شد.

حقیقت پور با تاکید بر تسریع در روند طراحی و شکوفایی طرحهای عمران شهری در این استان افزود: مردم اردبیل از مدیران انتظار دارند تا زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم کنند و بی شک در تحقق آن نقش شورای شهر و شهرداران پر رنگ است.

کاهش اعتبارات عمرانی استان اردبیل در سال جاری معقول نیست

همچنین در ادامه این مراسم نماینده مردم اردبیل در مجلس کاهش اعتبارات عمرانی استان اردبیل را در سال جاری منطقی و قابل قبول ندانست و اظهار داشت: کاهش اعتبارات عمرانی استان از سوی دولت معقول نیست.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی خواستار خروج استان اردبیل از بن بست اقتصادی، صنعتی، تجاری، عمرانی و... شد و اضافه کرد: برای تحقق این خواسته مردم باید اعتبارات ویژه ای به استان اختصاص یابد زیرا با تخصیص اعتبارات فعلی این مهم محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار 30 میلیارد ریالی برای انجام پروژه های عمرانی استان در سال گذشته ذخیره سازی شده است، ابراز داشت: در سال جاری به دلیل کاهش اعتبارات عمرانی، اعتبار ذخیره در نظر گرفته نشده که بی شک مشکلاتی را برای توسعه عمرانی استان بوجود خواهد آورد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس احداث شش پل روگذر در سطح شهر اردبیل را مهمترین دلیل بدهی معوق بخش عمرانی در سال گذشته عنوان کرد و یادآور شد: برای پرداخت این بدهی و نیز تملک زمینهای کشاورزی مسیر پروژه کنارگذر دوم اردبیل باید اعتبارات خاصی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به عزم جدی نمایندگان در تحقق طرح اتصال راه آهن اردبیل - پارس آباد به کشور جمهوری آذربایجان متذکر شد: در همین راستا اولین جلسه نمایندگان استان با نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان در طی روزهای گذشته برگزار شده و توافقات اولیه نیز حاصل شده است.

بر اساس برآوردهای اولیه برای اجرای پروژه کنار گذر دوم اردبیل که بیش از 57 کیلومتر طول خواهد داشت، اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد.