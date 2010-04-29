"امشب نه شهرزاد ..." منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان یک درام عاشقانه درباره زندگی تدریجی و مرگ قطعی است که به صورت طنزی سیاه با موضوع عشق و توهم آن نوشته شده است.

شخصیت اصلی این داستان مردی است که همسرش را در یک حادثه رانندگی از دست داده است و با استفاده از دوستان و فیلمهای روان درمانی سعی می‌کند افسردگی حاصل از این خاطره تلخ را درمان کند. او در پایان داستان با دختر جوانی آشنا و به او علاقمند می‌شود اما از طرفی در مقابل همسر کشته شده خود عذاب وجدان دارد و از سوی دیگر در برابر دختر جوان احساس گناه می‌کند.

بخشهای ابتدایی رمان "امشب نه شهرزاد" در سال 86 در ضمیمه کافه شرق از روزنامه شرق منتشر شده که بعدها یعقوبی آن را به صورت منسجم در این رمان به چاپ رسانده است.

در این رمان می‌خوانیم: وسطای مرداده اما از آسمون شرشر بارون می‌آد. وقتی آسمون قاطی می‌کنه باید به منم حق بدی که قاطی کنم و وقت دلتنگی به جای اینکه برم پیش کاظم و به یه داستان جدید در مورد بزرگترین عشق واقعی زندگیش گوش بدم، از پشت در خونه روزبه سر دربیارم. دفعه اوله که دارم تنها می‌رم پیشش...

کتاب "امشب نه شهرزاد..." با شمارگان 1650 نسخه در 168 صفحه منتشر شده است.

