رژیم اسرائیل بر ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در قدس تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیر بارکات" شهردار بیت المقدس اشغالی از ساخت واحدهای مسکونی بیشتر برای صهیونیستها در این شهر خبر داد.

وی در حالی از شهرک سازی نامحدود در بیت المقدس سخن گفت که طبق گزارشهای منابع صهیونیستی، دولت "بنیامین نتانیاهو" بدنبال کاهش ساخت و سازها در این شهر هر چند به شکل ظاهری است.

بارکات در پاسخ به این سوال خبرنگاران در مورد میزان پایبندی تل آویو به خواسته "باراک اوباما" در مورد توقف ساخت و سازها گفت: پاسخ ما منفی است.

وی در عین حال توقف شهرک سازی در بیت المقدس را موقتی دانسته و دلیل آن را تنشهای بوجود آمده بین واشنگتن-تل آویو پس از اعلام ساخت هزار و 600 واحد مسکونی در این شهر دانست. پیش از این نیز نتانیاهو از توقف شش ماهه ساخت و سازها در مناطق اشغالی خبر داده بود.

این مقام صهیونیستی در ادامه سخنان خود با این ادعا که بیت المقدس شهری در حال رشد است، تاکید کرد که ساخت و سازها در آن متوقف نخواهد شد. این اظهارات در تقابل با درخواست توقف شهرک سازی در بیت المقدس از سوی دولت آمریکا است.

خاطرنشان می شود در بین مقامهای آمریکا این نگرانی وجود دارد که اقدامات تل آویو موجب شکست تلاشهای دولت اوباما برای از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه شود.