93 میلیارد ریال برای طرحهای روشنایی خرم آباد هزینه شد

بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با تلاش کارکنان امور یک برق شهرستان خرم آباد طرح روشنایی معابر بلوار شهید شفیع پور و زیر گذر میدان کیو با نصب 72 دستگاه پایه فلزی 11 متری و 130 دستگاه چراغ 250 وات سدیم به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این طرحها به منظور زیبا سازی شهر خرم آباد و رفاه حال همشهریان و همچنین تسهیل در تردد وسایل نقلیه شهری انجام گرفته است، یادآور شد: برای اجرای این طرحها بیش از 93 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع برق لرستان هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از انعقاد قرارداد با دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و یادآور شد: خدمات پس از فروش شرکت توزیع نیروی برق لرستان در خرم آباد به دفاتر پیشخوان واگذار شد.

یحرینی ادامه داد: به منظور رفاه حال همشهریان خرم آبادی و در راستای سیاستهای دولت مبنی بر طرح تکریم ارباب رجوع برای ارائه مطلوب و سریع خدمات به مشترکان برق، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان مبادرت به واگذاری خدمات پس از فروش اولین مرحله شامل تغییر نام، صدور المثنی و تسویه حساب به دفاتر پیشخوان کرده است.