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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

نقل و انتقال دام زنده در استان قزوین ممنوع شد

نقل و انتقال دام زنده در استان قزوین ممنوع شد

قزوین - خبرگزاری مهر: اداره دامپزشکی استان قزوین به منظور جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی نقل و انتقال دام زنده از استان را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از قزوین، اداره کل دامپزشکی استان قزوین با توجه به مشاهده آثاری از بیماری واگیردار تب برفکی در تعدادی از واحدهای دامی کشور، به منظور پیشگیری از انتقال عامل بیماری، هر گونه تردد و جابجایی دام زنده از سایر استانها به مقصد استان قزوین و بالعکس را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.

بنابه اعلام اداره کل دامپزشکی استان قزوین در صورت مشاهده هر گونه نقل و انتقال دام در استان مرتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
 
اداره دامپزشکی استان قزوین از دامداران استان خواسته است ضمن خودداری از هر گونه جابجایی دام نبت به تشدید اقدامات بهداشتی ، قرنطینه ای اقدام کنند و در صورت مشاهده موارد جابجای دام مراتب را در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز دامپزشکی اطلاع دهند.
 
بیماری تب برفکی یک نوع بیماری ویروسی واگیردار است با علائم لنگش، زخم و آبریزش دهان می تواند موجب بروز تلفات و کاهش تولید در دامها شود. 
کد مطلب 1073115

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