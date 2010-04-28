ایران برای تبادل تجربیات در حوزه های صنعت و کشاورزی با بوتان آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای انجام شده منوچهر متکی ضمن تبریک به مناسبت برگزاری موفق اجلاس سارک از سوی دولت بوتان، علاقه مندی کشورمان برای توسعه روابط سیاسی با این کشور را به آگاهی مقامات بوتان رساند.

همچنین افزایش رایزنی های دو کشور در عرصه بین المللی را خواستار شد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم بازسازی روابط بین کشورها در چارچوب منطق قابل قبول و پذیرفتن حقوق سایر کشورها تاکید کرد.

متکی همچنین آمادگی کشورمان را برای تبادل تجربیات در حوزه های صنعت و کشاورزی با کشور بوتان را اعلام داشت.

مقامات ارشد بوتان نیز در دیدارهای انجام شده ضمن تاکید بر اهمیت عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه سارک، علاقه مندی بوتان برای تاسیس روابط سیاسی با کشورمان را اعلام نموده و این امر را فرصتی در جهت بهره مندی از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف دانسته و تقویت روابط با ایران را یکی از اهداف مهم دولت بوتان ذکر کردند.