تلاش ائتلاف کردستان برای تسریع بخشیدن به همپیمانی با ائتلاف حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، رهبران کردها دشواری موضعگیری سیاسی را در سایه خبرهایی مبنی بر تلاشهای آمریکا برای نزدیک کردن دیدگاههای نوری المالکی نخست وزیر فعلی و رئیس ائتلاف دولت قانون به ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه و نخست وزیر اسبق درک می کنند.



محمود عثمان عضو کهنه کار ائتلاف کردستان در اظهاراتی مطبوعاتی گفته است نزدیک شدن فهرست العراقیه به دولت قانون و همسویی میان آنها سبب تضعیف موضع ائتلاف کردستان خواهد شد.



ائتلاف ملی عراق و ائتلاف کردستان احساس می کنند به یکدیگر نزدیک تر از دیگر گروهها هستند و امکان همپیمانی آنها با یکدیگر، مسئله آسانی است.



از سوی دیگر، عبدالهادی الحسانی از اعضای مطرح ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی تاکید کرد گفتگوها و رایزنی هایی که در روزهای اخیر میان گروههای سیاسی مختلف انجام شد، سبب دستیابی به تفاهمات مشترک درباره پرونده های متعددی شده است و فقط مسئله انتخاب نخست وزیر جدید باقی مانده است.



وی خاطر نشان کرد این رایزنی ها به ویژه رایزنی هایی که میان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق انجام شد به مراحل پیشرفته ای رسید و تنها مسئله باقی مانده، انتخاب نخست وزیر آینده است که این مسئله پس از تایید نتایج نهایی انتخابات بررسی خواهد شد.