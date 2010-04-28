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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

ریبری فینال لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد

ریبری فینال لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد

تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا فرانک ریبری را به دلیل محرومیت به خدمت نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، ملی پوش فرانسوی بایرن در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیون به دلیل خطا بر روی بازیکن حریف از زمین اخراج شد.

کمیته انضباطی فوتبال اروپا این بازیکن را به دلیل بازی خطرناک به مدت سه جلسه محروم کرده است با این حساب بایرن مونیخ در دیدار نهایی مقابل یکی از تیم های اینتر میلان ایتالیا و یا بارسلونای اسپانیا، فرانک ریبری را به خدمت نخواهد داشت.

باشگاه بایرن در تلاش است تا از میزان محرومیت این بازیکن 27 ساله کم کند. دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 22 مه در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئوی مادرید برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1073122

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