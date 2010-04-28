گردهمایی مدیران صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون کشور در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در این گردهمایی وضعیت شاخصهای عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی استانها در سالهای برنامه چهارم شامل شاخصهای فرآوری، اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات به تفکیک زراعی، باغی، دامی و شیلاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علیرضا پوربصیر افزود: بررسی وضعیت عملکرد جذب اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری طی سالهای 84 تا 88 بر اساس گزارشات دریافتی از استنها از دیگر موضوعات این گردهمایی است.

وی خاطرنشان کرد: در این گردهمایی همچنین بررسی وضعیت آمار و اطلاعات موجود در سیستم بانک اطلاعات صنایع تبدیلی و تکمیلی و رفع نواقص و به روز کردن آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مسئول بیان داشت: علاوه بر موارد مذکور، در ان گردهمایی برنماه پنجم صنایع تبدیلی و تکمیلی بر اساس برنامه تولید محصولات کشاورزی، میزان مصرف تازه خوری و صنایع موجود استان اعم از واحدهای دارای پروانه از جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و ... تبادل نظر و از نقطه نظرات و تجربیات استانها در این خصوص استفاده می شود.

در این همایش کلیه مدیران صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سراسر کشور شرکت می کنند.

معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در کیلومتر هفت جاده ماهدشت کرج واقع شده است.