اعتراض ناظر AFC به شعار "خلیج فارس"/ قطع مسابقه و اعتراض تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز مسابقه عصر امروز چهارشنبه تیم‌های ذوب آهن ایران و الاتحاد عربستان، تماشاگران ایرانی بنری زیبا که روی آن جمله "خلیج همیشه فارس" نوشته شده بود را در ضلع شمال شرقی ورزشگاه فولادشهر نصب کرده بودند که این مسئله با اعتراض "منعم فکوری" ناظر اردنی این دیدار همراه شد.

وی ابتدا مسئولان باشگاه ذوب آهن میزبان این دیدار را تهدید کرد در صورتی که این بنر را جمع نکنید از سوی AFC جریمه خواهید شد که اصغر دلیلی با بیان اینکه جریمه می دهیم اما بنر "خلیج همیشه فارس" را برنمی داریم پاسخ ناظر اردنی را داد.

البته این ناظر اردنی پس از دقایقی سکوت اجازه داد بازی آغاز شود اما با اضافه شدن بنرهایی که در آن تماشاگران ایرانی از "خلیج همیشه فارس" حمایت کرده بودند منعم فکوری پس از گذشت 8 دقیقه از بازی، ناگهان مسابقه را قطع و اعلام کرد تا زمانی که این بنرها جمع نشود بازی را ادامه نخواهد داد. این مسئله باعث شد مسئولان برگزاری مسابقه بالاجبار بنرها را جمع کنند ولی در پاسخ به این اتفاق تماشاگران حاضر در ورزشگاه با شعار "خلیج همیشه فارس" به اقدام این ناظر اردنی اعتراض کردند.

در دیدار سه شنبه شب تیم‌های العین امارات و سپاهان اصفهان، بنر "خلیج ع ر ب ی" در ورزشگاه نصب شده بود اما ناظر آن مسابقه به این مسئله توجه نکرد.