مدرن سازی روستاها با حفظ فرهنگ گذشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی عصر چهارشنبه در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با اشاره به بافت‌های قدیمی در روستاها اظهار داشت: بافت‌های موجود در روستاها از یک قدمتی برخوردار است که باید مدرن سازی این بافت‌ها با حفظ فرهنگ گذشته باشد که کاری ماندگار و برای روستا نیز دارای جاذبه است.



وی افزود: یکی از معضلات روستاها این بود که متولی در زمینه مسکن نداشت و بنیاد مسکن برای ساماندهی این مشکل با فکر وارد عمل شد.



در مسکن مهر زمین حالت وقف داشته باشد



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه زمین باید از حالت سرمایه خارج شود ابراز داشت: اگر این امر در چرخه اقتصادی به خوبی نهادینه شود می تواند مشکل مسکن را حل کند.



وی با اشاره به طرح مسکن مهر بیان داشت: اگر در طرح مسکن مهر، زمین در آینده به شکلی در بیاید که از حالت رفت و آمد سرمایه‌ای خارج و از وقف استفاده شود مفید است.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر زمین حالت وقفی پیدا کند می‌توان از اجاره آن برای ساخت مسجد، مدرسه و کارهای فرهنگی استفاده کرد و یک تداومی را به مسائل فرهنگی داد.



وی در ادامه با اشاره به زائرپذیری شهر قم ابراز داشت: بیشتر این زائران تنها چند ساعتی را در قم هستند که باید در این مدت سرپناهی را داشته باشند و باید مدلی برای این افراد طراحی کرد تا در این چند ساعتی که در شهر حضور دارند، سرگردان نباشند که این عمل در ماندگاری این افراد نیز تأثیرگذار است.



لاریجانی افزود: می توان در طرح حرم تا جمکران مکانی را برای این زائران درنظر گرفت که هم مختصر و کم هزینه و دارای امکانات لازم باشد تا آنها خاطره خوبی را از شهر قم داشته باشند.