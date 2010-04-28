احداث سیستم انحراف آب سد بزرگ مشمپا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی عصر چهارشنبه افزود: حجم مخزن سد مشمپا 700 میلیون متر مکعب، ارتفاع سد از پی 100 متر و مساحت شبکه های آبیاری آن 42 هزار هکتار است.

وی ادامه داد: این پروژه شامل دو رشته تونل انحراف به قطر هشت متر و به طولهای 413 و420 متر است که طول راه دسترسی به سد نیز 4 کیلومتر است همچنین احداث حدود هزار مترمربع کمپ کارگاهی نیز از جمله فعالیتهای در حال انجام در این پروژه است.

فهیمی هدف از اجرای این پروژه را تامین سالانه 429 میلیون مترمکعب آب کشاورزی، شرب و صنعت عنوان کرد و گفت: اعتبار هزینه شده در پروژه تا پایان سال 88، معادل 35 میلیارد ریال و اعتبار سال 89 آن نیز 92 میلیارد ریال و میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این پروژه 45 هزار نفر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: با تکمیل سد میرزاخانلوی شماره 2 شهرستان طارم، آب 300 هکتار از باغات زیتون پایین دست سد تأمین می شود

فهیمی اظهار داشت: با تکمیل سد میرزاخانلوی 2 در شهرستان طارم، آب 300 هکتار از آب اراضی کشاورزی روستای درام برای توسعه باغات زیتون تأمین می شود.

وی پیشرفت فیزیکی ساختمان سد را 26 درصد اعلام کرد و افزود: اعتبار هزینه شده برای سد تاکنون قریب به هفت میلیارد ریال، اعتبار سالجاری 12میلیارد ریالی و اعتبار پیش بینی شده برای اتمام سد 95 میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان حجم مخزن سد را دو میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: حجم آب تنظیمی سد 1.9 میلیون مترمکعب و اشتغالزایی این پروژه نیز 150 نفر است.