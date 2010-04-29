مصرف بنزین سال گذشته در اردبیل 6.78 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان اردبیل اظهار داشت: این کاهش علیرغم افزایش تراکم خودروها و افزایش سفرهای درون شهری و برون شهری چشمگیر و قابل توجه می باشد.

وی از کاهش 6.6 درصدی میزان فروش نفت سفید و نفت گاز در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 87 خبر داد و افزود: نظارت، کنترل و 696 مورد بازدید میدانی و قطع دست سودجویان از منابع ملی موجب شده مصرف سوخت در قالب نیاز واقعی مدیریت شود.

فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به تداوم قاچاق کالا به عنوان یک پدیده ناهنجار اقتصادی در اردبیل ابراز داشت: در سال گذشته با رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاهایی نظیر البسه، کفش، لوازم آرایشی، مواد محترقه و دخانیات هفت میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه برای متخلفان صادر شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با قاچاق ارز و کالا در این شهرستان خاطرنشان کرد: تکلیف 60 پرونده مانده و وارده دیگر نیز طی سال جاری از طریق محاکم تعزیراتی مشخص خواهد شد.

اکبری ضمن تاکید بر نظارت مستمر و مراقبت جدی در اماکن ورزشی از پلمپ 14 باشگاه ورزشی متخلف خبر داد و خاطرنشان کرد: هیئتهای ورزشی، بزرگان و نخبگان ورزش اردبیل باید با تلاشی مضاعف مراکز فعال را از هرگونه آلودگی و انحراف که آینده قهرمانان ورزشی را خدشه دار می سازد، مقابله نمایند.

وی ضمن تاکید بر تقویت و افزایش انضباط و کنترل در مرزهای مشترک مرزی نیز تصریح کرد: اخیراً تعدادی از افراد سودجو به عنوان تبعه کشورهای بیگانه نسبت به فروش و عرضه اجناس به ظاهر خارجی در معابر و مسیرهای پرتردد اردبیل اقدام می نمایند که این برخلاف ضوابط قانونی، اجتماعی و بهداشتی است.

فرماندار اردبیل متذکر شد: باید عوامل نیروی انتظامی و شهرداری اردبیل با برخورد قانونی و شدید نسبت به جمع آوری و پاکسازی این معابر اقدام کرده و از سودجویی این افراد که اقدام به فروش اجناس بی کیفیت و غیراستاندارد می کنند، جلوگیری نمایند.

وی در پایان خواستار همسویی و انطباق کامل برنامه ها، فعالیتها واقدامات دستگاه های اجرایی و تمرکز امور اطلاعاتی و عملیاتی از مرحله کشف تا اجرای احکام بر روی شبکه ها، باندهای کلان و پرونده های مهم شد.