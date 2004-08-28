سي اثر سالوادور دالي جعلي است



سال 2004 ميلادي به عنوان سال دالي نامگذاري شده است

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" از آرت ديلي پليس هلسينكي تقلبي بودن 30 اثر به نمايش در آمده از سالوادور دالي را تائيد كرد .

اين آثار درنمايشگاهي كه به مناسبت يك صدمين سالگرد تولد اين هنرمند درهلسينگي فنلاند برپا شده بود به نمايش در آمده بودند . جركي سپالا از پليس هلسينكي به هنگام بر پايي اين نمايشگاه گفته بود ؛ تعداد 360 اثر سالوادور دالي كه در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شده تقلبي و يا نسخه هاي جعلي آثار اصل اين هنرمند هستند . همچنين پليس گمان مي كند تعداد 150 اثر هنرمندان ديگري همانند خوان ميرو ، مارك شاگال ، پابلو پيكاسو و اندي وارهول به نمايش در آمده در اين نمايشگاه نيز آثاري تقلبي هستند . نمايشگاه آثار سالوادور دالي هلسينكي درماه ژوئن گذشته ( خرداد ماه ) توسط پليس تعطيل شد و آثار آن براي انجام آزمايش هاي دقيق و تعيين صحت و اصالت آنها توقيف شد .

اين نمايشگاه توسط شركت آرتكو اسكاندينايوا برگزار شده بود . پليس مسئول برگزاري اين نمايشگاه را نيز به مدت شش هفته در حبس نگه داشته بود . بنا به اظهارات پليس فنلاند ، فريب ، تقلب و فروش نسخه هاي جعلي تا 4 سال حبس را در پي دارد .